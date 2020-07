La volta buona: la nostra intervista a Ghini, Tortora, Montanari e al regista

Interviste Cinema

Prima che l'Italia intera entrasse in quarantena, abbiamo visto La volta buona, in uscita il 2 luglio, e abbiamo incontrato il regista Vincenzo Marra e gli interpreti Massimo Ghini, Max Tortora e Francesco Montanari.

Doveva arrivare nelle nostre sale nel mese di marzo La volta buona, ma il lockdown a cui ci ha costretti il Coronavirus e la conseguente pandemia lo hanno bloccato. Così il nuovo film di Vincenzo Marra, che qualcuno aveva visto alla Festa del Cinema di Roma 2019, è rimasto in un limbo, indeciso o no se debuttare direttamente sulle piattaforme streaming. E invece Marra, insieme alla distribuzione di Cesare Fragnelli Altre Storie ha optato per la magia della sala. In arrivo il 2 luglio, il film vede protagonista Massimo Ghini, che interpreta un procuratore calcistico chiamato Bartolomeo che pensa di aver trovato una miniera d'oro in un ragazzino di Montevideo di nome Pablito. Insieme al collega di un tempo Bruno (Max Tortora), Bartolomeo, con grande cinismo, si prepara ad una riscossa, ignaro che da quel bambino così povero gli arriverà una grande lezione di dignità.

Prima che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mettesse in quarantena l'Italia intera, La volta buona è stato presentato alla stampa. C'eravamo anche noi di comingsoon.it e queste sono le nostre interviste al regista Vincenzo Marra e ai protagonisti Massimo Ghini, Max Tortora e Francesco Montanari.

La volta buona: Le nostre interviste a Massimo Ghini, Max Tortora e Francesco Montanari - HD