Interviste Cinema

La vita va così: l'intervista a Riccardo Milani, Aldo Baglio e Virginia Raffaele su una storia di resistenza sarda

Carola Proto

A inaugurare la Festa del Cinema di Roma 2025 è stato La vita va così di Riccardo Milani, che racconta una vicenda realmente accaduta e uscirà nelle sale italiane il 23 ottobre. Abbiamo incontrato il regista insieme a Virginia Raffaele e Aldo Baglio.

La vita va così: l'intervista a Riccardo Milani, Aldo Baglio e Virginia Raffaele su una storia di resistenza sarda

Arriverà nelle nostre sale il 23 ottobre il nuovo film di Riccardo Milani, che dall’Abruzzo innevato di Un mondo a parte si sposta in Sardegna per raccontare un’altra storia di resistenza alla modernità ad ogni costo intitolata La vita va così. Prendendo spunto da un fatto realmente accaduto nel sud dell’Isola, il regista narra la vicenda di un vecchio pastore di nome Efisio che non vuole vendere la sua casa e la sua terra a un costruttore di Milano che vorrebbe edificare un resort di lusso. Dalla sua opera precedente Milani prende in prestito Virginia Raffaele e un tema che gli sta molto a cuore: l’insanabile contrasto fra necessità di posti di lavoro e rispetto del territorio. La vita va così è una commedia che fa riflettere. Le risate sono affidate ad Aldo Baglio, mentre il cattivo del film, almeno nella prima parte e nella prima metà della seconda, è invece Diego Abatantuono.

La vita va così ha aperto la ventesima Festa del Cinema di Roma e, qualche ora prima del red carpet e della proiezione ufficiale, abbiamo avuto il piacere di incontrare Riccardo Milani, Virginia Raffaele e Aldo Baglio.

