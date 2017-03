La vendetta di un uomo tranquillo: incontro con il regista Raúl Arévalo

Lo vedremo il prossimo autunno nel nuovo film di Agustín Díaz Yanes intitolato Oro, in cui sarà un conquistadore del sedicesimo secolo alla ricerca del prezioso metallo nella foresta amazzonica. Sì, perché il tretasettenne Raúl Arévalo è innanzitutto un attore piuttosto noto in Spagna, dove da quasi vent'anni recita per cinema e TV in drammi, commedie e thriller. "Non ha importanza il genere, quello che mi interessa è la bontà del progetto e le persone con cui dovrò lavorare" dice Arévalo durante un incontro con la stampa italiana a Roma.

Il motivo della visita promozionale però è legato al suo esordio dietro la macchina da presa con Tarde para la ira, intitolato da noi La vendetta di un uomo tranquillo. Nelle sale dal 30 marzo, il film racconta la storia di un uomo chiuso e solitario che incontra e si innamora di una donna dal fardello pesante. Quest'ultima, insieme al figlio, è in attesa che il suo fidanzato rientri a casa dopo otto anni di carcere. "La mia ambizione era di mettere in scena un personaggio che fosse realistico il più possibile" spiega il regista. "Ci sono molti film sulla vendetta, ma non volevo trattarla in modo estetico come fa Tarantino, volevo invece che lo stile fosse diretto ed essenziale come per i film di Matteo Garrone o dei fratelli Dardenne". Il film ha vinto in Spagna quattro premi Goya tra cui Miglior Film e Miglior Regista Esordiente e lui stesso commenta che "neanche nel migliore dei miei sogni potevo immaginare un risultato come questo".

"Io sono molto arrabbiato e credo che in questo film si veda", continua Arévalo. "La rabbia è una cosa inerente all’essere umano, per questo ci sono tanti film sulla vendetta e tanti spettatori che vanno a vederli. L’antidoto alla rabbia è quello di essere in pace con se stessi e, anche se può sembrare banale ripeterlo, l’amore con se stessi e per gli altri". Rispetto alla spirale di violenza nel quale il protagonista è risucchiato, il regista voleva che il pubblico entrasse lentamente nella storia e nei personaggi, "perché maggiore è il vincolo tra lo spettatore e il protagonista minore è la violenza esplicita, perché a quel punto non serve più". Questo spiega alcune scelte di regia su cosa, quando e come mostrare la violenza nella storia, di cui il regista è co-autore. Cresciuto in una cittadina alle porte di Madrid, Arévalo non ha vissuto quanto raccontato nel film, "ma ho portato la storia nel mio territorio, dove ho passato l'infanzia e in ambienti che conosco bene. L’aspetto di mescolare attori professionisti con gente del posto è importante per far arrivare le storie nel mondo reale, come succede in Gomorra".

Per Raúl Arévalo ci sono voluti anni una decina d'anni prima di vedere concretizzato questo film. "Per me era fondamentale poter lavorare con questi attori e, in sintesi, la difficoltà è stata questa per trovare i finanziamenti. Inizialmente mi chiedevano un cast più giovane, ma era importante per la storia che i personaggi che gli attori avessero questa età. Per come sceglie i film in cui deve recitare, allo stesso modo da regista sa che si lascerà attrarre dalla bontà del progetto indipendentemente dal genere, ciononostante "mi piacerebbe che il mio prossimo film sia luminoso, che ci sia speranza e lo dico anche da spettatore. Non so quanto la speranza possa essere realistica, ma mi piace pensare che ci sia lo stesso".