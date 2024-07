La travolgente simpatia di Michela Giraud esplode a Giffoni: La nostra video intervista

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato la stand up comedian, attrice e regista Michela Giraud, ospite della 54esima edizione del Giffon Film Festival: i suoi film e serie preferiti da adolescente, l'importanza della sua opera prima 'Flaminia' per i ragazzi e i progetti futuri. La nostra intervista.

Che ci fa una ragazza di Roma Nord al Giffoni Film Festival? "Mangia", è la prima risposta che ci dà la sempre autoironica Michela Giraud. La comica, attrice e regista della sua opera prima, Flaminia, a Giffoni ha incontrato i ragazzi della sezione Generator (dai 13 anni in su) con cui ha condiviso entusiasmo e consigli. Inoltre, ha partecipato come ospite alla registrazione di una puntata del podcast Muschio Selvaggio di Luis e Martin Sal, in uscita il prossimo 29 luglio. Ha trovato però il tempo anche di scambiare quattro chiacchiere con noi di Comingsoon.it condividendo le emozioni della sua esperienza a Giffoni, i messaggi che spera lasci il suo film e i progetti per l'autunno, quando tornerà finalmente in tour con il suo nuovo spettacolo di stand up. Ma non solo: siccome siamo al festival dei ragazzi, ci ha svelato anche quali erano i film e le serie del cuore della Michela Giraud adolescente. Siamo sicuri che molti Millennial si rispecchieranno nelle sue risposte. Guardate qui sotto la video intervista.



Flaminia: Dal Festival di Giffoni 2024: la nostra La nostra video intervista esclusiva alla regista e protagonista del Film Michela Giraud - HD

Flaminia, un film importante anche per i ragazzi

In Flaminia Michela Giraud - sceneggiatrice, regista e interprete - racconta la sua storia personale cioè quella del rapporto che da tutta la vita condivide con sua sorella Cristina, ragazza nello spettro autistico. Nel film le due sorelle protagoniste sono Flaminia, interpretata dalla stessa Giraud, e Ludovica (Rita Abela). Cresciute distanti, si ritrovano da adulte e si cambieranno vicendevolmente la vita. Tra i temi trattati nel film, molti da sempre cari ai ragazzi del Giffoni, ci sono l'accettazione, il senso di inadeguatezza e la diversità che diventa ricchezza. A Giffoni Flaminia è stato mostrato ai genitori dei giurati, ma Giraud ci ha detto che spera tanto che genitori e figli lo guardino insieme, per un confronto costruttivo.