La signora Harris va a Parigi è al cinema, ne parliamo col regista in un video

Interviste Cinema

Vi presentiamo la nostra videointervista al regista Anthony Fabian, regista della commedia La signora Harris va a Parigi, nelle sale italiane dopo il passaggio all'ultima Festa del Cinema di Roma.

È da oggi 17 novembre nei cinema italiani la commedia La signora Harris va a Parigi, interpretata da Lesley Manville, a capo di un ironico cast composto anche da Isabelle Huppert, Jason Isaacs e Lambert Wilson. Racconta di una signora ottimista, domestica sottopagata, che nell'Inghilterra del secondo dopoguerra decide di coronare un suo sogno e volare nella capitale francese per acquistare un abito di Christian Dior, con i suoi sudati risparmi. In questa videointervista ci siamo confrontati col regista del lungometraggio, Anthony Fabian. Come curiosa sorpresa, l'inglese Fabian, figlio di un diplomatico, è poliglotta e ci ha tenuto a condurre l'intervista in italiano.



La Signora Harris va a Parigi: La nostra intervista esclusiva al regista del film Anthony Fabian - HD

La signora Harris va a Parigi, la trama completa del film