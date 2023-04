La quattordicesima domenica del tempo ordinario: Pupi Avati e i suoi attori ci parlano del film

Interviste Cinema

Nel suo nuovo film, La quattordicesima ora del tempo ordinario, Pupi Avati torna a lavorare con Gabriele Lavia e chiama Edwige Fenech, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo, Massimo Lopez, Nik Russo, che ci hanno parlato della storia più autobiografica del regista.

Pupi Avati è un irriducibile, nel cinema e nella vita, diventati a tal punto indistinguibili per lui, che, come ha raccontato nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo film, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, mentre parla con la moglie di una caldaia da sostituire, si chiede quale sia l’inquadratura migliore con cui riprenderla, come se fosse la scena di un film. E se il tempo non si può fermare, il cinema lo può ricreare. A 84 anni, il regista bolognese continua a farlo nella sua maniera personale, senza compromessi, raccontando l’amore (quello di una vita, il suo, con la moglie Amelia detta Nicola) in un film autobiografico, che guarda al passato e agli inevitabili “fallimenti” dei sogni e delle aspirazioni giovanili con più amarezza e meno ironia (anche se presente in qualche scena) di quanto ci si sarebbe aspettati da lui, senza quello swing con cui ha raccontato le sue esperienze giovanili tra musica, amore per il cinema e grandi amicizie. I suoi temi ci sono tutti, anche in questo suo 41esimo film per il grande schermo, che arriva poco dopo Dante, ma ad illustrarli, mettendo a confronto tre personaggi nel passato degli anni Ottanta che si ritrovano 40 anni dopo, è un Avati più amaro, fissato nel tempo in bianco e nero delle foto d’epoca in una gelateria in cui tutti i sogni potevano realizzarsi, come lo ha fatto il suo. Per dare vita a questa storia, il regista ha messo insieme un cast particolare, richiamando al cinema (dove mancavano da molti anni) il grande attore teatrale Gabriele Lavia, amato dagli spettatori anche per i film di genere come Profondo rosso e lo zombie movie di Avati Zeder, nel 1983, e soprattutto Edwige Fenech, offrendole un ruolo in cui può recitare e dove la doccia è usata solo come contrappunto ironico di un tempo passato. Accanto a loro ci sono Lodo Guenzi, da tempo attivo nella carriera di attore, nel ruolo di Marzio, ispirato al regista, la giovane allieva di Avati Camilla Ciraolo, l’amata Sandra, Nick Russo nella parte dell’amico rivale, Samuele, da grande interpretato da Massimo Lopez. Nel cast compare anche il sempre ottimo Cesare Bocci nel ruolo del padre del protagonista. Erano tutti presenti alla conferenza della presentazione del film, coprodotto dalla DueA di Pupi e Antonio Avati con Gianluca Curti e Santo Versace di Minerva Pictures, al cinema dal 4 maggio in circa 300 sale con Vision Distribution.

Pupi Avati parte dal titolo particolare di questa sua nuova fatica, per spiegare al pubblico presente, in maggioranza laico, cosa significa: “Il 24 giugno 1964, il giorno in cui si sposano Marzio e Sandra nel film, è il giorno in cui mi sono sposato io ed era la quattordicesima domenica del tempo ordinario. Nella liturgia della chiesa il tempo ordinario corrisponde alla primavera e all’estate, che è il periodo in cui si celebrano i matrimoni. In questo film parlo molto di me in modo tutt’altro che pudico. Quello è stato il giorno più felice della mia vita, dopo una rincorsa durata 4 anni, quando sono riuscito a conquistare il cuore di quella che per me era la più bella ragazza di Bologna. Non avrei avuto bisogno di altro, pensavo, per essere felice, poi la vita si disvela ed è fatta di gioie e dolori, delusioni e felicità. A 84 anni si rendicontano le cose e mi sono reso conto che nella mia filmografia, mancava un film così sincero. Ho fatto di tutto, mi manca solo il western, ma alcune confidenze mancavano e nel film ci sono molte cose che hanno a che fare con la mia autobiografia”.

“La quattordicesima domenica del tempo ordinario” è anche l’unica hit di successo dei due amici nel film col nome d’arte I Leggenda, ed è una canzone struggente, composta per il film da Sergio Cammariere con le parole di Pupi Avati, nata da una collaborazione di cui il cantautore e musicista, autore di numerose colonne sonore, si dichiara molto orgoglioso. Edwige Fenech, che Avati ha scelto perché negli anni Ottanta era l’attrice più bella e che è ancora splendida nonché simpaticissima, in tailleur pantalone rosa e sneakers, considera questa opportunità “come un miracolo. Erano sette anni che avevo chiuso, avevo ricevuto delle proposte ma nessuna che mi desse la voglia di tornare a recitare. A volte i sogni si realizzano. Quando Pupi mi ha telefonato per propormi il ruolo, ho bevuto le sue parole. Ho aspettato per poter interpretare un ruolo da attrice in questa fase della mia vita, dove volevo anche fisicamente essere diversa da quella che sono. Sono impazzita di gioia e quando ho messo giù il telefono ho iniziato a saltare per la casa con la gatta che mi saltava dietro!”.

Avati chiarirà poi che quando le ha offerto il ruolo non lo aveva ancora proposto ufficialmente alla produzione e che, come avvenuto ad esempio per Renato Pozzetto e Katia Ricciarelli, ha incontrato un “piccolo sconcerto”, come avviene sempre quando un ruolo inconsueto viene offerto a un personaggio noto per altre parti, ma è molto soddisfatto che la sua scelta sia stata accettata. Nel film Massimo Lopez appare brevemente all’inizio nel ruolo del Samuele adulto ed anche per lui è la prima volta in un ruolo drammatico. L’attore, membro del mitico trio comico con Solenghi e Marchesini, racconta che “era un mio desiderio profondo essere in un film di Pupi Avati. Io sono sempre stato uno che si avvicina alle cose con una certa prudenza e timore, non mi sono mai tuffato dal trampolino come i miei amici. Qua mi sono tuffato da un elicottero, ho accettato subito. Ho letto subito il copione fuori dall’ufficio di Pupi, me lo portavo in giro per Roma perché ancora nob mi sembrava vero. E’ stata un’esperienza profonda, fortissima, sentivo la necessità di sperimentare anche un ruolo drammatico”. Anche Gabriele Lavia non ha avuto dubbi: “Ero a Milano al teatro Strehler, mi ha telefonato e dal momento che c’era anche lui ci siamo dati appuntamento e gli ho detto subito di sì. Poi come due persone della nostra età abbiamo parlato degli acciacchi e di altro, ci siamo ritrovati ed è stato molto bello. Il tempo del film è un tempo stra-ordinario, è stato un periodo di grande affetto tra tutto, è un sentimento molto particolare che non immagino in altri ambiti se non tra militari che condividono la stessa battaglia”.

Lodo Guenzi, sempre più presente sul grande schermo, alterna la carriera musicale a quella cinematografica e ha avvertito inattese similitudini tra situazioni che conosce bene e quello che avviene nel film: “I poeti hanno il dono di scrivere qualcosa che riguarda la loro vita e ti accorgi che parlano anche della tua. La sera prima di ricevere questa proposta ero in un locale dove suonava un amico che aveva smesso di farlo da 10 anni, era il più bello e il più bravo di tutti ed era solo a cantare, si era portato gli amplificatori in treno da Firenze, c’erano forse 10 persone ma lui era felice. E il giorno dopo mi è arrivata questa storia che ti dice 'devi essere quel tuo amico bravo, che ha fatto il receptionist e il bancario'. Marzio è meno fallito di me perché crede ancora che un giorno arriverà la canzone che gli cambierà la vita”. Camilla Ciraolo è una giovane attrice, allieva di Avati, che ha convinto i presenti per la sua rappresentazione del personaggio di Edwige Fenech da giovane, ma chiarisce: “Prima dell’inizio delle riprese volevo chiedere a Pupi un contatto con lei, ma lui non me l’ha proposto e dunque mi sono fidata. Visto che nei suoi film era doppiata era difficile capire il suo accento, quindi ho visto su youtube qualche intervista”.

Nick Russo è l’altro giovane attore coinvolto nella parte di Samuele, amico e rivale in amore di Marzio, che scherza: “Al provino non avevo ben capito cosa dovevo fare e quindi ho passato tre giorni a studiare Massimo Lopez, ma lui aveva girato prima le sue scene e dunque mi sono affidato alla guida di Pupi”. Cesare Bocci ha il ruolo del padre del protagonista anziano che l’ha perso in giovane età e che torna nei suoi sogni che forse sono anche reali: “Già alla prima telefonata mi ha messo l’ansia dicendomi ‘è un ruolo piccolino ma è mio padre, vedi di farlo bene'. La prima volta sul set si è sciolto tutto, Pupi è un vero mastro artigiano, lima, sta con te a rassicurarti. Mi sono sentito amato”.

E l’amore è al centro de La quattordicesima domenica del tempo ordinario, che troverete al cinema dal 4 maggio.