La quattordicesima domenica del tempo ordinario: la nostra intervista a Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo e Nick Russo

Al cinema dal 4 maggio, il film più autobiografico di Pupi Avati La quattordicesima domenica del tempo ordinario. La nostra intervista ai protagonisti giovani, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo e Nick Russo.

Arriverà al cinema il 4 maggio il nuovo film di Pupi Avati, di ispirazione autobiografica e con un titolo molto particolare, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, che è la data, come abbiamo scoperto da poco anche noi, in cui il regista si è sposato con la sua donna ideale e quello in cui si sposano i protagonisti del suo film, che a differenza di lui non hanno avuto un matrimonio altrettanto felice. Il tempo ordinario nella liturgia della Chiesa Cattolica sono le quattro settimane che corrispondono all'estate, periodo in cui, come noto, ci si sposa parecchio. Nel film ci sono due amici fraterni, Marzio e Samuele, che hanno il sogno di arrivare a Sanremo e mettono insieme un duo chiamato I Leggenda. Ma l'amore e la vita si mettono in mezzo e l'unico a non rinunciare al sogno a modo suo è Marzio. A Sanremo loro non arrivano, ma su quel palco, con Lo Stato Sociale, è salito trionfalmente Lodo Guenzi, che col gruppo si è classificato secondo con Una vita in vacanza. Qua lo troviamo nel ruolo ispirato a Pupi Avati, quello del più scapestrato dei due amici, gelosissimo della bella moglie Sandra, interpretata da Camilla Ciraolo, giovane attrice che ha studiato proprio sotto la direzione del regista. Con loro Nick Russo, Samuele, la cui apparizione in un film di Avati, ci ha raccontato, era predestinata fin dal nome. Li abbiamo incontrati e abbiamo parlato con loro di rimpianti, successo, e altro.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario: la trama

La quattordicesima domenica del tempo ordinario racconta tra passato e presente la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca (Nick Russo e Lodo Guenzi), due ragazzini conosciutisi nella Bologna degli anni '70, che mentre sono seduti al tavolino di un chiosco di gelati, prendono una decisione: saranno amici per sempre, per tutta la vita. I due sono accomunati dalla passione per la musica e formano un duo, i Leggenda, con il quale iniziano a esibirsi per i vari teatri parrocchiali. Un giorno, però, Marzio conosce una sua coetanea bellissima di nome Sandra (Camilla Ciraolo), di cui di innamora perdutamente. Il giovane decide di corteggiarla, determinato a farla innamorare di lui, riuscendo inaspettatamente nell'impresa. Nel frattempo i Leggenda migliorano le loro capacità musicali e riscuotono i primi successi, grazie anche alla partecipazione al Festival delle Voci di Castrocaro, nel quale si classificano quarti. Il loro nome inizia a girare e una loro canzone finisce anche in radio. Marzio e Sandra si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via...