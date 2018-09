La profezia dell'Armadillo: le nostre video interviste dal Festival di Venezia

La periferia romana di Rebibbia è il centro del mondo di Zerocalcare, che da anni mette in scena, o meglio in fumetto, le sue autobiografiche avventure fra ironia sottile, fragilità e l'impegno politico. Il suo primo graphic novel, La profezia dell'armadillo, è diventato ora un film diretto dall'esordiente Emanuele Scaringi e presentato in queste ore nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia.



La profezia dell'armadillo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

E proprio al Festival di Venezia abbiamo incontrato il regista e i tre protagonisti, Simone Liberati (Zero), Pietro Castellitto (Secco) e Valerio Aprea, che indossa, letteralmente, i panni dell'armadillo:



La profezia dell'armadillo: La nostra intervista a Simone Liberati, Valerio Aprea e Pietro Castellitto - HD



La profezia dell'armadillo: La nostra intervista a Emanuele Scaringi - HD

La profezia dell'armadillo arriverà nei cinema il 13 settembre prossimo.