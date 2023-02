La primavera della mia vita: Colapesce e Dimartino presentano la loro commedia fra Jodorowsky e Franco e Ciccio

Interviste Cinema

Reduci dal Festival di Sanremo 2023, Colapesce e Dimartino hanno presentato, a Roma, il film di cui sono protagonisti e che sarà in sala dal 20 al 22 febbraio. Si intitola La primavera della mia vita, è diretto dal regista di videoclip Zavvo Nicolosi ed è un viaggio nelle tradizioni siciliane.

Abbiamo lasciato Colapesce e Dimartino sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove hanno cantato Splash con quel suo ritornello che fa: "Ma io lavoro per non stare con te, preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare". Vincitori del Premio della Critica Mia Martini e del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, i due amici, cantanti e musicisti siciliani si preparano a conquistare il grande schermo. Il 20, 21 e 22 febbraio li vedremo recitare, da protagonisti, nella commedia La primavera della mia vita, diretta dal regista dei loro videoclip Zavvo Nicolosi, qui al suo primo lungometraggio. Il film è la storia di due amici che un tempo suonavano e cantavano insieme e che si ritrovano a fare una corsa contro il tempo per portare a termine una missione che con la musica ha poco a che vedere e che coinvolge curiosi individui vestiti di bianco, semi, alberi, vecchie automobili e le antiche tradizioni regionali.

Gli autori di Musica Leggerissima hanno partecipato al soggetto e alla sceneggiatura de La primavera della mia vita e hanno l'aria raggiante, mentre sono seduti nella fantasmagorica sala 5 del Cinema Barberini di Roma per incontrare la stampa. Ci parlano subito del loro amore sconfinato per la settima arte e Lorenzo Urciullo (alias Colapesce) dice: "Insieme alla musica, il cinema è la nostra grande passione. In realtà, ancora prima di metterci all'opera su I mortali, che è il nostro primo disco, sognavamo di fare un film, ma non avevamo una lira né tantomeno i contatti giusti, quindi ci limitavamo a buttare giù una molteplicità di idee, che poi abbiamo piano piano sviluppato insieme a Zavvo, con cui lavoriamo da 10 anni per i videoclip delle nostre canzoni. Da spettatori divoriamo moltissimo cinema. Personalmente, non ho un genere preferito: vado dal'’horror a Franco e Ciccio”.

Antonio Di Martino in arte Dimartino, che non è vestito alla Bee Gees come nel film, ci tiene ad aggiungere: "Avevamo voglia di scrivere un film a partire da una serie di appunti raccolti negli anni. Quando, durante un tour, capitavano situazioni che ci restavano impresse, ci annotavamo anche qualche possibile scena. Per esempio ne abbiamo immaginata una in cui Lorenzo era alla stazione e, a un certo punto, dal megafono della stazione usciva sua madre, che gli intimava di mangiare. Gli diceva: 'Lorenzo, mangia!'. Questo bel quadretto, insieme ad altre cose che ci sono venute in mente, non sono andate a finire nel film, però ci divertivano tanto. Adoravamo scrivere cavolate che almeno per noi avevano un senso. Poi con Zavvo abbiamo scritto il soggetto, dentro al quale abbiamo messo anche la mitologia e il road movie".

Se la mitologia fa parte della cultura siciliana, così come un pizzico di magia, nella scelta del genere road movie si legge anche la passione di Zavvo Nicolosi per i grandi classici di una cinematografia che non è solo italiana. Il regista spiega: "Ci sono moltissimi riferimenti. La primavera della mia vita è un film che contiene tanto altro cinema. C'è per esempio un film che mi è particolarmente caro e che poche persone hanno visto: si intitola True stories ed è stato diretto da David Byrne nel 1986. È tutto ambientato in Texas e ha dei ruoli fenomenali. Con Antonio, Lorenzo e lo sceneggiatore Michele Astori volevamo inoltre raccontare il territorio come fa a volte Wim Wenders, e parlo del Wenders di Fino alla fine del mondo, Paris Texas e Lisbon Story, film in cui lo scenario è protagonista tanto quanto la persona che lo sta attraversando. Poi c'è moltissima commedia, in primis John Landis, che per me è il miglior regista e sceneggiatore di commedie di sempre. C’è, infine, tanto cinema italiano di fine anni Settanta/inizio anni Ottanta, perché abbiamo pensato a commedie malinconiche come Non ci resta che piangere. Tutti e tre abbiamo qualcosa di malinconico, loro musicalmente, io nei video".

Come ha fatto per i suoi video, il regista ha dato la priorità alla composizione dell'immagine. Psichiatra prima che filmmaker, Nicolosi ha confessato di essere diventato regista a causa del suo disturbo ossessivo compulsivo: "Per me il cinema ha a che fare con la mania del controllo. Quando dirigi un film, sei quasi un Dio a tempo limitato, perché puoi gestire tutto quello che succede, e questa cosa mi fa stare più sereno, perché di base sono una persona ansiosa".

Anche Colapesce è decisamente ansioso, come ci racconta lo sceneggiatore Michele Astori: "Sono due personaggi che ricalcano elementi che hanno entrambi i musicisti e cantanti. Sia Antonio che Lorenzo sono dotati di una forte ironia, ma hanno un approccio alla vita diverso. Antonio,è sempre più pacato, più calmo. Lorenzo, invece, è più combattuto, più tormentato. Poi Antonio dentro ha il mare in tempesta, però non lo noti subito, come accade con Lorenzo. Naturalmente abbiamo voluto portare alle estreme conseguenze alcuni aspetti del carattere di Colapesce e di Dimartino, che non finirò mai ringraziare per avermi dato l'occasione di scrivere di una Sicilia non legata alla Mafia e di parlare di amicizia, perché in fondo La primavera della mia vita è un film sull'amicizia e sulle difficoltà, i costi e i sacrifici che la Sicilia impone. Volevamo che Antonio e Lorenzo fossero personaggi pieni di sincerità, e anche Colapesce e Dimartino sono stati sinceri, perché non si sono nascosti dietro i due amici del film. Hanno dimostrato grandissima onestà, e il modo in cui discutono nella vita vera è finito dentro al racconto".

Rispetto a Nicolosi e a Colapesce e Dimartino, Astori ha frequentato molto di più il cinema, e quindi è stato una guida per il duo: "Michele è stato fondamentale per noi" - dice Lorenzo - "perché avevamo tante idee ma tutte confuse. Noi non sappiamo fare il cinema, non sappiamo come funziona, noi scriviamo canzoni, per cui Michele ci ha riordinato le idee, ci ha detto che da un punto A dovevamo arrivare a un punto B, ci ha indicato come arrivarci, dove dovevamo passare e perché ci dovevamo passare".

"Michele si è dimostrato un grande professionista e un gran signore" - interviene Nicolosi - "perché non ha mai provato a metterci per forza del suo. Ha fatto in modo che tutto si incastrasse a meraviglia. Era difficile dare un collante a questo film, che poteva benissimo sembrare un insieme di sketch attaccati l'uno all’altro senza una ragione valida".

Una delle scene più spassose de La primavera della mia vita è quella in cui si dice che Lorenzo e Antonio sono troppo vecchi per essere delle nuove proposte musicali e troppo giovani per essere i grandi vecchi della canzone italiana. A pensarla così sono innanzitutto Dimartino e Colapesce, ed è quest'ultimo a dire: "40 anni è una strana età per il pop in generale, perché non sei né Madame né Iva Zanicchi. Nella vita vera devi stare attento a quello che succede all'esterno, così capisci se puoi effettivamente fare ciò che volevi fare. L'oggettività è fondamentale, altrimenti finisci per trovarti in un non-luogo di autoseghe. Si dice autoseghe? Certo che si dice. Così come c’è l’auto-tune, ci sono anche le autoseghe.

Finisce con questa esilarante "finezza" la conferenza stampa de La primavera della mia vita. La commedia con Colapesce e Dimatrino è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside e da Vision Distribution, a cui dobbiamo la distribuzione del film.