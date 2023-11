La Guerra dei Nonni: la nostra intervista a Max Tortora, Vincenzo Salemme, Herbert Ballerina e Bianca Guaccero

Interviste Cinema

Nelle sale dal 30 novembre, La Guerra dei Nonni è una spassosa e delicata commedia di Gianluca Ansanelli sulla rivalità fra i due nonni, che insieme ai nipoti si cacciano in un mare di buffi guai. Abbiamo intervistato parte del cast: Vincenzo Salemme, Max Tortora, Herbert Ballerina e Bianca Guaccero

Chi l'ha detto che i nonni sono amabili e generose creature estranee a sentimenti come invidia e collera? Certamente non Gianluca Ansanelli, che ha voluto raccontare una competizione serrata tra un nonno paterno e un nonno paterno per ingraziarsi la simpatia e l'affetto di tre nipoti. I "vecchietti" in questione, non a caso, si chiamano uno Tom e l'altro Gerri (invece di Jerry, ma poco male), e sono diversi che più diversi non si può, perché uno è severo e l'altro è permissivo, uno non capisce niente di smartphone e social, mentre l'altro ha abbracciato la rivoluzione tecnologica.

Vincenzo Salemme e Max Tortora sono i protagonisti de La Guerra dei Nonni, che arriva in sala giovedì 30 novembre distribuito da Medusa Film. Abbiamo con grande piacere intervistato i due attori insieme a Herbert Ballerina e Bianca Guaccero. Il primo interpreta un corriere dotato di grande saggezza e divertito cinismo, mentre la seconda è la vicina di casa di nonno Gerri, che, nonostante la differenza di età, sogna di conquistarla. Con questo simpatico gruppetto abbiamo parlato di nonni meravigliosi e delle vie della comicità.