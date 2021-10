La famiglia Addams 2: la nostra intervista a Virginia "Morticia" Raffaele e Pino "Gomez" Insegno

Interviste Cinema

Alla festa del cinema di Roma, nella sezione indipendente Alice nella città, è stato presentato La famiglia Addams 2, e per la seconda volta consecutiva Pino Insegno e Virginia Raffaele doppiano Gomez e Morticia. Li abbiamo incontrati e ci hanno fatto molto ridere.

Doppiare gli Addams mette allegria. Almeno a giudicare dalla performance di due mostri sacri come Virginia Raffaele, showgirl dai mille volti e dalle mille voci, e Pino Insegno, doppiatore super esperto, ancora entusiasti e pronti a scherzare al termine di una giornata di interviste in cui a un certo punto sono anche stati piantati in asso da Nonna Addams (Loredana Berté). Raffaele e Insegno tornano a dare le proprie voci a Morticia e Gomez Addams, e nonostante il loro affiatamento, in sala doppiaggio hanno come di consueto lavorato separatamente.

È stato un piacere incontrarli e vederli interagire tra di loro (in queste occasioni il giornalista fa solo da tramite per lo show e viene messo in mezzo), in occasione della presentazione de La famiglia Addams 2 alla Festa del cinema di Roma, nella sezione collaterale di Alice nella città, quella diretta ai ragazzi.

E ai giovani e ai più piccoli in particolare è dedicata questa nuova avventura animata della famiglia gotica e macabra più simpatica di sempre, che è invecchiata benissimo in tutte le sue incarnazioni, a partire dalla nascita nelle vignette di Charles Addams sul New Yorker nel 1938, per rivivere nella celebre serie tv degli anni Sessanta e in due film live action e di animazione.

Il pubblico italiano potrà festeggiare Halloween in compagnia della Famiglia Addams 2, visto che arriverà al cinema il 28 ottobre.

La Famiglia Addams 2: La nostra Intervista a Virginia Raffaele e Pino Insegno - HD