"La democrazia è a rischio e la monarchia è un anacronismo": Mike Leigh presenta Peterloo

Anche l'Inghilterra, purtroppo, ha avuto la sua Piazza Tiananmen. E’ successo a Manchester, dove il 16 agosto del 1819 le molte migliaia di persone (fra le 60.000 e le 80.000) che si erano riunite a St. Peter's Field per una protesta sacrosanta e pacifica, e per ascoltare l'illuminato ed egocentrico oratore radicale Henry Hunt, furono aggredite a tradimento dalla cavalleria e dall'esercito armato. Erano arrivate da ogni dove - per invocare l'estensione del diritto di voto, la rappresentanza in parlamento e l'abrogazione di una legge iniqua che imponeva dazi di importazione sul grano - e si ritrovarono a contemplare morte e devastazione, repressione e incomprensione. Quel giorno, pensando alla battaglia di Waterloo, nella quale erano caduti molti inglesi, un giornalista ribattezzò la carneficina "Il massacro di Peterloo". Nelle scuole del Regno Unito raramente se ne parla, e lo stesso Mike Leigh, che pure è cresciuto a Salford, e quindi poco lontano, ne ha sentito raccontare tardi. Forse è anche per questo che ha deciso di dedicare all'accaduto un film, che è venuto a presentare a Roma e che si intitola Peterloo.

Vestito di scuro, sorridente e con lo sguardo vispo, Mike Leigh risponde volentieri alle domande dei giornalisti, che hanno quasi tutte un sapore politico. Si parla innanzitutto di democrazia e delle analogie fra l'Inghilterra di oggi e quella del diciannovesimo secolo. In effetti, però, quando il regista si è messo al lavoro sulla sceneggiatura del film, la Brexit era ancora lontana: "Abbiamo iniziato la lavorazione nel 2014 e, mentre ci documentavamo, ci siamo resi sconto che, giorno dopo giorno, accadevano intorno a noi cose che rendevano i temi che affrontavamo sempre più attuali. Non pensavamo che il mondo sarebbe cambiato tanto in cinque anni. La verità è che tendiamo a dare per scontate tutte le caratteristiche positive della democrazia, e tuttavia vediamo accadere intorno a noi cose allarmanti come il referendum sulla Brexit, le ultime elezioni presidenziali americane o ciò che sta succedendo recentemente in Italia. Questi fatti ci spingono a riflettere sui disastri a cui si può andare incontro quando la democrazia comincia a non funzionare".

Nonostante la preoccupazione per l'involuzione a cui i paesi occidentali stanno andando incontro, Mike Leigh non ha girato Peterloo per insegnare, ammonire o imporre la propria visione delle cose: "Non ho mai fatto film con l'intento di proporre allo spettatore un messaggio chiuso, mi piace affidare al pubblico il compito di farsi delle opinioni personali a partire dalle emozioni. Peterloo, in tal senso, non fa eccezione. Ho deciso di non concluderlo con degli slogan o fornendo dati precisi sul numero dei morti, o su cosa fosse accaduto dopo il massacro. Desideravo che a giudicare, non a mente fredda ma dopo scene di forte impatto, fossero gli spettatori".

Si ferma a riflettere qualche istante, Mike Leigh, prima di ogni risposta, perché ha molto a cuore ciò che dice e perché - come lui stesso ammette - non gli capitava da tempo una conferenza stampa così difficile, o meglio così seria, talmente seria che qualcuno si arma di coraggio e gli chiede la sua sulla monarchia britannica. "Parlando da repubblicano quale sono" - dice il nostro - "trovo sorprendente che nel mio paese esista ancora la monarchia e che sia tanto salda, penso sia un anacronismo ridicolo, e tuttavia non sono certo che ciò che sta accadendo in Gran Bretagna abbia a che vedere con la monarchia, credo sia il risultato di altre dinamiche in atto. E comunque a stupirmi non è solamente l'esistenza della monarchia, ma anche l'incredibile peso di forze e l'astuzia che ha messo in atto per garantirsi la sopravvivenza".

Dopo essersi espresso (indiretamente) sulla Regina Elisabetta, Carlo e Camilla e i royal babies, Mike Leigh chiede gentilmente alla platea di rivolgergli quesiti sul film. I giornalisti eseguono l'ordine e qualcuno gli domanda della lunga sequenza finale, quella del massacro di Peterloo: "E’ stato piuttosto complicato girarla. Le riprese sono durate sedici settimane, di cui cinque per le scene conclusive. Per fortuna avevo a disposizione una squadra eccezionale di collaboratori. Insieme al direttore della fotografia abbiamo deciso che non avremmo utilizzato immagini aeree, filmate con droni o elicotteri. Abbiamo usato tre macchine da presa e le abbiamo posizionate all'altezza degli attori, poi ci siamo concentrati sulle piccole scene all'interno della grande scena: i magistrati, le varie famiglie, la zona del palco. Con le comparse ci è stata di grande aiuto una storica. Ha spiegato ai figuranti il contesto storico e come muoversi, riuscendo a farli comportare da attori e non da sacchi di patate".

Forse non tutti sanno che Mike Leigh ha un modo tutto suo di scrivere i copioni e che dedica molto tempo al lavoro con gli attori. Anche per Peterloo il regista ha seguito questo metodo, che ha spiegato, ancora una volta, per filo e per segno: "Io non scrivo una sceneggiatura convenzionale. Solitamente parto da un lavoro di documentazione che faccio da solo per individuare gli elementi che andranno a comporre la narrazione del film. A questo tempo bisogna aggiungere circa 6 mesi di lavoro insieme agli attori per creare i personaggi. Poi con gli attori andiamo sul set e proviamo ogni singola scena sulla base dell'improvvisazione, e su queste prove filmate viene scritta la sceneggiatura. C'è da dire che qui i discorsi si basavano spesso su veri discorsi che ho trovato durante le mie ricerche, e alcuni dialoghi sono delle vere e proprie citazioni. Nel film ci sono molte persone realmente esiste così come dei personaggi inventati, come la famiglia del ragazzo che torna dalla battaglia di Waterloo".

Peterloo arriva nelle sale italiane il 21 marzo distribuito da Academy Two.