La Conseguenza: "Le parole possono spiegare ma le immagini servono ad ottenere", la nostra intervista al regista James Kent

Arriva nei cinema italiani il 21 marzo La Conseguenza, il film di James Kent, con protagonisti Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke.

Tratto dal romanzo Aftermath di Rhidian Brook , pubblicato in Italia col titolo La conseguenza. L'alba del mondo, il film è ambientato nella Germania devastata nell'immediato secondo dopo guerra. Nel 1946, Rachael Morgan giunge in una Amburgo in macerie. E' lì per ricongiungersi con suo marito Lewis, un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta.

In occasione dell'anteprima inglese del film, abbiamo incontrato e intervistato il regista James Kent.



Sta diventando un tema ricorrente per lei, quello delle donne in tempo di guerra.

Sì forse è vero, ma amo molto combinare il lato traumatico della guerra, la paura, e in generale dei sentimenti molto estremi, con la storia di donne che non hanno mai avuto una voce. Gli uomini facevano le notizie e i titoli di giornale, tenendo le loro belle armi in mano, gli uomini siglavano trattati di pace e prendevano tutte le decisioni. Le donne spesso erano solo coloro che provavano dolore. Credo che le loro sofferenze poi, inflittegli dagli uomini, fossero ancora più dolorose proprio per questo. E poi adoro lavorare con attrici, semplicemente. Non che non ami gli attori, ma le attrici sono più aperte alle loro emozioni, e ci vado davvero molto d'accordo.



Chi sono le donne che ti ispirano nella vita quotidiana?

Donne estremamente coraggiose, Florence Nightingale, l'ho sempre ammirata moltissimo, ma anche donne politiche, come Angela Merkel hanno tutta la mia stima. Indira Gandhi, Golda Meir in Israele, donne davvero formidabili ma non solo, perché anche se sono potenti, riescono a mantenere la connessione con il loro io. Non sono un grande fan di Margaret Thatcher però.



Come mai Florence Nightingale?

Ho studiato storia a Oxford, e ne sono rimasto affascinato. Forse ne farò un film, un'altra storia di una donna in tempo di guerra. C'è questa idea sbagliata che una donna al potere si mascolinizzi. Io non lo credo, è semplicemente una donna che ha potere, assertiva, ma sotto sotto si cela questa specie di insulto strisciante, che più le donne hanno potere e più si mascolinizzano, lo trovo davvero un atteggiamento indegno. Credo invece che le donne con il potere siano se stesse e basta. Sono delle leader a cui e stata data la possibilità di dimostrarlo. Dire che una donna diventa aggressiva solo perché assertiva, lo trovo davvero rivoltante. Ma è quello che capita ogni giorno in una qualsiasi sala riunioni.

Sembra di capire che lei abbia delle forti amicizie femminili.

Si, ha ragione, non so, forse perché sono gay, ma ho due sorelle e una madre formidabili, e un giro di amicizie femminili a cui sono molto legato. Ho avuto anche una nonna con una forte personalità, e tutte loro hanno sempre parlato molto apertamente delle loro emozioni. Sono cresciuto con donne, educato da donne, ho letto letteratura scritta da autrici donne, da piccolo mi piaceva vestirmi da donna, senza che abbia mai avuto problemi. Ho pochissimi amici uomini devo ammettere.



Ha detto che ama molto lavorare con le attrici, come è stato lavorare con Keira?

Ho amato moltissimo il suo lavoro in Orgoglio e pregiudizio, Joe Wright è veramente il regista di Keira, davvero, avrà avuto credo appena 22, 23 anni, ma già portava la sua enorme energia attraverso lo schermo. E per questo l'ha davvero modernizzato quel film. Poi Espiazione, naturalmente. Anche se poteva sembrare un ruolo molto freddo, ma anche in questo film, il suo personaggio deve attraversare un percorso notevole, e ho sperato davvero che volesse fare questo, anche per quel motivo. All'inizio Rachael non è affatto simpatica, è fredda, distaccata, e Keira ne era consapevole e non ne era preoccupata, anche se sperava che alla fine certamente i sentimenti del pubblico cambiano. Durante il film però riesci a provare empatia per questa donna, per i suoi dilemmi, tanto che alla fine anche il suo aspetto fisico cambia parecchio. Ci sono due scene particolari che si assomigliano, anche se sono diverse, all'inizio, quando lei arriva, la vediamo sul treno, la sua faccia, il suo volto, sono come morti. Non c'è vita in lei. E poi la scena sull'autobus di notte. Sono due scene di shock, ma nell'ultima, vediamo vita nei suoi occhi perché ha compiuto un grosso percorso.



Credo che sia un film sull'empatia anche. Lei come regista che lavora con le persone, crede di essere diventato più empatico nel tempo?

Questo dovrebbe chiederlo al mio partner in realtà, non credo però, l'empatia viene da qualcosa di molto diverso dal tuo lavoro, te la insegna chi vive con te, da tanto, è il modo che abbiamo di connetterci al mondo, puoi fare dei bei film ed essere comunque una persona tremenda. Si fidi... può essere così. Io non ci riesco ecco, anche quando mi arrabbio sul set perché vorrei che le cose le facessero come dico io, non riesco ad essere orribile. Penso sempre che ci sia mia madre a guardarmi e che mi dice cose orribili tipo come Osi ti avrei dovuto affogare da piccolo

La presenza di Ridley Scott come produttore associato l'ha influenzato in qualche modo sul set?

Abbiamo avuto parecchi incontri con Ridley, in più lui da bambino ha vissuto ad Amburgo, si ricorda che giocava tra le macerie della guerra, proprio come in alcune scene del film. Per me è stato certamente un po' intimidatorio avere Ridley sul set, pensate ai film che ha fatto...

Ma è stato importante avere lui, una specie di icona vivente, a guardare il mio film, credo che per Keira sarebbe stato come recitare con... non lo so, Laurence Olivier. E per me sapere che stava guardando il mio lavoro, che stava credendo in me. Vi racconto una cosa molto divertente, quando l'ho incontrato per la prima volta gli ho detto Ridley, te lo devo proprio dire, sono incredibilmente onorato di conoscere la persona che ha fatto così tanti film importanti. E lui, Io sono onorato di incontrare chi ha fatto Generazione perduta.

L'ho guardato con una faccia, davvero... gli dico, vabbè ora posso anche morire.



Cosa ne pensa dell'avanzata della destra di nuovo in Europa?

Cosa devo pensare, è una tragedia che si ripete dopo 75 anni. Durante le riprese del film ho ospitato un rifugiato a casa mia, l'ho fatto per avere un po' la stessa sensazione del film che stavamo girando, ma anche perché penso che dovremmo davvero cercare di fare qualcosa attivamente. E di personale.



Ci sono delle scene piuttosto brutali. Come è stato girarle?

Sono assolutamente freddo e distaccato, perché sono stato in zone di guerra e ho visto gente venire brutalizzata. Io lavoro con attori, e se ho a disposizione due ore, non mi faccio problemi nel dire, Ragazzi mettete il cadavere in posizione. Quello che ho provato però girando dentro Auschwitz, è stato di tutt'altro genere. Dopo cinque settimane, l'ultimo giorno di riprese, sono scoppiato a piangere. Auschwitz è accaduta veramente, non stiamo inventando niente. È stato brutale. Sa cosa ho imparato da questo lavoro? Che se vuole ottenere qualcosa deve mostrare delle immagini. Chi fa questo lavoro, in tutti i campi, ama la visualità del cinema. Le parole possono spiegare, ma se io riesco a dare un'immagine vicina a quello che voglio ottenere, la ottengo meglio. Taglia immediatamente le parole e i discorsi. Non so perché sto dicendo questo, forse perché è fonte di ispirazione per me ogni giorno.



Cosa l'ha ispirata nella casa quindi?

La casa si trova ad Amburgo, volevamo un'aria contemporanea, come Lubert, che è un personaggio molto contemporaneo, è architetto, ama il Bauhaus, che già di per sé era una corrente antinazista, la casa che sta costruendo è molto moderna, piatta, squadrata, e lui è molto elegante e molto colto. Proprio come Alex, che infatti fa nel film una cosa che non gli ho chiesto io, in una scena mentre lascia la stanza, aggiusta la posizione del vaso. Una cosa che solo Lubert avrebbe potuto fare, o solo uno svedese.



Perché solo uno svedese?

Gli svedesi sono precisi, le case svedesi sono austere, il disordine è minimale.

Alexander era perfetto, e in più è bellissimo, e Lubert doveva essere bellissimo per diventare l'interesse romantico. Io amo gli svedesi devo dire, sono molto internazionali, più internazionali dei tedeschi. Ho lavorato con Alicia Vikander, Rebecca Ferguson, ora Alexander; sì, devo ammettere che ho una debolezza forse, ma sono davvero bravi a trasformarsi e anche a ricreare gli accenti.