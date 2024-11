La Coda del Diavolo: Luca Argentero in un noir dal ritmo teso e serrato, da oggi su Sky e NOW

Interviste Cinema

Questa sera, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, potrete vedere Luca Argentero nei panni di una guardia carceraria alle prese con un’accusa sbagliata. Abbiamo incontrato l'attore insieme a Cristiana dell’Anna, che fa la parte di una giornalista, e al regista Domenico De Feudis.

Arriva questa sera alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW il film Sky Exclusive La Coda del Diavolo, un thriller d’azione ad altissima tensione tratto dal libro di Maurizio Maggi e diretto da Domenico De Feudis. Prodotto da Groenlandia, vede protagonisti Luca Argentero, Cristiana dell'Anna e Francesco Acquaroli, che interpretano tre personaggi solitari e molto devoti al lavoro.

La storia che viene raccontata è quella della guardia carceraria Sante Moras, che viene accusata di aver ucciso un assassino nella sua cella. Aiutato da una giornalista, l'uomo decide di dimostrare la propria innocenza indagando sulla morte di alcune ragazze.

Se Argentero ha volentieri legato il suo nome a questo progetto, che si presenta allo spettatore come un esempio di puro intrattenimento, è perché Sante Moras è un ruolo inedito per lui. Moras non sorride, è introverso e soprattutto ammaccato, sempre più ammaccato. Infatti zoppica ed è pieno di lividi e ferite. In più corre e combatte, e se lo fa, è perché l’attore si è sottoposto a un duro allenamento fisico, prima di cominciare le riprese, e ha messo su diversi chili di muscoli.



In occasione della presentazione de La Coda del Diavolo alla stampa, abbiamo avuto il grande piacere di intervistare Luca Argentero e di parlare con lui anche argomenti importanti legati alla nostra attualità. Con lui c'erano Cristiana Dell'Anna, ottima attrice e donna di rara intelligenza e profondità, e il regista Domenico De Feudis.