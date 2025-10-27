TGCom24
Interviste Cinema

La Chitarra nella Roccia: La nostra intervista a Lucio Corsi e Tommaso Ottomano alla Festa del Cinema di Roma

Carolina Mautone

Il film concerto La Chitarra Nella Roccia - Lucio Corsi dal vivo all'Abbazia di San Galgano è un live molto speciale in un luogo magico che sembra quasi sospeso nel tempo: alla Festa del cinema di Roma Lucio Corsi e il regista Tommaso Ottomano ci hanno parlato del progetto, in arrivo al cinema il 2, 3, 4 e 5 novembre.

La Chitarra nella Roccia: La nostra intervista a Lucio Corsi e Tommaso Ottomano alla Festa del Cinema di Roma

Alla Festa del Cinema di Roma, Lucio Corsi e Tommaso Ottomano hanno presentato La Chitarra nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all'Abbazia di San Galgano, un film-concerto che unisce la potenza di un live a un'esperienza cinematografica pura, viscerale e immensamente poetica. Dopo la prestigiosa anteprima romana, il film debutterà a novembre sul grande schermo in esclusiva in tutti i The Space Cinema: la prima proiezione ufficiale è prevista per domenica 2 novembre alle 18:30 al The Space Grosseto (Via Canada, 80), con la presenza dell'artista; a seguire il 3, 4 e 5 novembre sarà disponibile in tutti i cinema The Space. Alla Festa del Cinema (dove, tra l'altro, avevamo incontrato Lucio anche un anno fa in occasione dell'uscita della terza stagione di Vita da Carlo) abbiamo avuto il piacere di intervistare proprio Lucio Corsi e Tommaso Ottomano che, tra le altre cose, ci hanno parlato della nascita del progetto, del lungo sogno di suonare dentro l’Abbazia di San Galgano e della loro poetica musicale. Guardate qui sotto la nostra video intervista.

La Chitarra nella Roccia: Un sogno che si realizza

Diretto dallo stesso Ottomano, fratello artistico e compagno di viaggio di Lucio Corsi, il progetto è stato interamente girato in pellicola 16mm tra le maestose rovine dell'Abbazia cistercense di San Galgano a Chiusdino (Siena), luogo simbolo della memoria e della leggenda toscana e che fin da piccoli ha affascinato i due amici. La Chitarra nella Roccia è un live irripetibile: 21 brani, 16 musicisti e un cielo senza tetto a fare da quinta naturale. Il risultato è un racconto visivo che unisce il rock d'autore di Lucio Corsi a una ricerca estetica che profuma di cinema classico e libertà.

Lucio Corsi la chitarra nella roccia

Le nuove prime volte di Lucio Corsi

La magia musicale di questa notte è stata racchiusa anche in un disco live, dal titolo omonimo, in uscita venerdì 14 novembre. Ma non è tutto: a gennaio prenderà il via il primo Tour Europeo di Lucio Corsi, con date nelle principali città del continente, da Lugano a Londra, da Zurigo a Parigi; mentre in autunno arriverà nei palasport italiani con tre grandi appuntamenti al Nelson Mandela Forum di Firenze (27 novembre), al Palazzo dello Sport di Roma (5 dicembre) e all'Unipol Forum di Milano (11 dicembre).

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
