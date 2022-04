La cena perfetta: le interviste con Salvatore Esposito, Greta Scarano e il regista Davide Minnella

Interviste Cinema

La cena perfetta è una "crime romance comedy" al cinema il 26, 27 e 28 aprile. Abbiamo intervistato gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano e il regista Davide Minnella.

È nei giorni 26, 27 e 28 aprile che, grazie a Vision Distribution secondo la formula dell'uscita evento, sarà disponibile nelle sale cinematografiche il film La cena perfetta. Crimine, romanticismo e alta cucina si amalgamano in questa commedia scritta da Stefano Sardo, Giordana Mari, Gianluca Bernardini e diretta da Davide Minnella.

La storia segue le vicende di Carmine, interpretato da Salvatore Esposito, un camorrista dal cuore buono che gestisce a Roma un ristorante per riciclare i soldi sporchi della malavita. Quando incontra Consuelo, una chef dal carattere ingombrante che ha il volto di Greta Scarano, ne resta infatuato in parte dalla sua personalità e in parte dalla ricerca della perfezione nei piatti che cucina. Insieme si lanciano nell'impresa di dare lustro al ristorante seducendo i clienti con piatti creativi e raffinati, ma Carmine deve fare attenzione a non dimenticare il suo ruolo e lo stretto rapporto con il boss che lo tiene d'occhio da lontano.

Grazie alla collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, terzo protagonista del film è la cucina con la sua arte fatta di sapori, storie vissute e sentimenti: la pasta con le patate che si vede nel film è più potente di una qualunque arma da fuoco. Completano il cast Giafranco Gallo, Gianluca Fru e Antonio Grosso. Il film è prodotto dalla IIF di Fulvio e Federica Lucisano.

Abbiamo incontrato il regista Davide Minnella e gli attori Esposito e Scarano nelle video interviste che potete vedere qui sotto. Più in basso il trailer de La cena perfetta.



La cena perfetta: La nostra intervista esclusiva a Salvatore Esposito e Greta Scarano - HD

La cena perfetta: La nostra intervista esclusiva al regista del film Davide Minnella - HD