La Caccia: nel bosco con Marco Bocci e Laura Chiatti per un cupo C'era una volta...

La Caccia è il secondo film di Marco Bocci, che dirige per la prima volta Laura Chiatti e torna a parlare di fratelli. Lo fa scegliendo una favola nera in cui la famiglia è la copia della nostra società aggressiva. Il regista lo ha presentato alla stampa insieme al cast.

Sono passati quattro anni da quando è uscito il primo film da regista di Marco Bocci, che si intitolava A Tor Bella Monaca non piove mai ed è stato una delle ultime apparizioni sul grande schermo di Libero De Rienzo. In mezzo ha infuriato la pandemia, e quindi fra il debutto e l'opera seconda dello Zingaro sembra passato più tempo, un tempo nel quale, almeno secondo Bocci, non siamo diventati migliori ma sempre più aggressivi ed egoisti. Affascinato dalla famiglia, intesa come nucleo incandescente in grado di sprigionare vicende drammatiche se non orrorifiche, l'attore ne ha raccontata, ne La Caccia, una più disperata di quella del suo esordio, sballottata fra l'impossibilità di far pace con il passato e il desiderio di reinventarsi e autodeterminarsi contando solo sulle proprie capacità. Come in A Tor Bella Monaca non piove mai, viene qui indagato un rapporto tra fratelli, che questa volta non sono due ma quattro. Luca, Giorgio, Mattia e Silvia hanno avuto un padre severo, maniaco del controllo e crudele nella sua ossessione di insegnare ai figli l'arte della caccia. Il padre ha commesso un errore imperdonabile, condannando i figli a un'infelicità che passa attraverso il più atroce dei ricordi e alla reiterazione di una violenza. È una tipologia di comportamento che conosciamo bene e che troviamo nella letteratura greca e nei drammi shakespeariani, e che si è intrecciata, per Marco Bocci, con il dato autobiografico.

"Il film nasce da una mia esperienza personale" - spiega il regista, che ha scelto di presentare La Caccia anche al Riviera Film Festival, dove verrà proiettato il 10 maggio. "Qualche anno fa ho avuto problemi di memoria. Non riuscivo più a rammentare nulla, e mentre mi sforzavo di ricordare cose del mio passato, in particolare della mia infanzia, a un certo punto ho cominciato a fare il ragionamento opposto. Ho pensato che magari poteva essere una fortuna per me aver dimenticato. Forse avevo rimosso qualcosa che stava segnando la mia esistenza senza che nemmeno me ne accorgessi. Così mi è venuta la malsana idea di raccontare quattro personaggi, quattro fratelli che dovevano dimenticare qualcosa che avrebbero pagato qualsiasi cifra per riuscire a scordare di nuovo. Ho subito deciso di metterli in un contesto che mi affascina molto, quello familiare, dove ognuno si porta dietro passivamente un tragico evento, perché quante volte ci capita di pagare le conseguenze delle decisioni altrui? Attraverso la famiglia ho voluto raccontare la nostra società, impegnata quotidianamente in una feroce lotta per la sopravvivenza, anzi per la sopraffazione. Oggi si combatte per il desiderio di distruggere o per il denaro, che ormai è l'unico specchio del successo. La metafora della caccia mi sembrava molto efficace in questo senso".

I quattro fratelli de La Caccia sono interpretati da Paolo Pierobon, Filippo Nigro, Laura Chiatti e Pietro Sermonti. Quest'ultimo, da sempre interprete di commedie, si è trovato ad affrontare un genere nuovo. Il passaggio è stato brusco e repentino, come lui stesso racconta divertito: "Ho impiegato solo 6 ore a cambiare tipologia di film, perché ho finito Boris a mezzanotte e alle sei del giorno dopo ho cominciato La Caccia, ed è una cosa dalla quale non mi sono ancora ripreso. Questo è un film che parla di quanto un dolore con cui non si fanno i conti arrivi non solo a perseguitare la tua vita ma anche l'esistenza delle persone che ti stanno vicino, perciò invito tutti a fare i conti con i propri demoni. Storie come queste sono necessarie, perché è un clamoroso errore, a mio avviso, dare il metadone della commedia alla gente nei momenti più difficili. Sono convinto, infatti, che le storie dolorose ci aiutino a sentirci meno soli, ad avvertire una vicinanza".

Filippo Nigro, invece, il noir lo aveva già incontrato, per la precisione in Suburra - La serie, e non poteva resistere alla tentazione di riabbracciarlo: "Adoro questo tipo di film, e quando Marco mi ha fatto leggere il copione de La Caccia, ho trovato davvero interessante questa dinamica tra fratelli. Anche se tutti continuano a dire che Luca, Mattia & Co. sono cattivi, a me non sembrano tali. Li vedo piuttosto come uomini disperati, rotti. Cinaglia, il mio personaggio di Suburra, è un calcolatore, uno che sa sempre cosa fare, uno che sopravvive, un uomo di gomma. Luca è molto diverso, è un disperato, la sua educazione sentimentale è partita dalla caccia, o meglio da suo padre che lo ha costretto a imparare a tenere un fucile in mano. Purtroppo non potrà mai affrancarsi da questo imprinting".

A proposito di personaggi non necessariamente malvagi ma comunque con un'anima nera, Paolo Pierobon, che dà corpo e volto al fratello più grande, condivide il parere dei compagni di set: "I fratelli non sono cattivi, hanno una violenza latente che abbiamo un po’ tutti, poi dipende dai percorsi che uno fa nella vita. I quattro personaggi principali del film implodono. Il quotidiano di Giorgio, poi, consiste nel compiacere le persone sia al lavoro che in famiglia, per cui la sua implosione cresce sempre di più. Poi accade qualcosa che interessa tutti e quattro i fratelli, però ognuno reagisce alla sua maniera. Ciò che tuttavia hanno in comune è una terribile rabbia di fondo. Non è colpa loro. Per me, comunque, la cosa più interessante è stata non scegliere né il bianco né il nero, restando invece in una zona grigia".

In mezzo a queste ammissioni di innocenza, Peppino Mazzotta, che interpreta il perfido padre padrone del film, non ha problemi ad addossare al suo personaggio tutte le colpe: "Il cattivo sono io, il papà è il cattivo, perché è l'unica persona che infierisce, loro sono stati feriti e dovranno fare i conti con questa realtà. Anche se avevo poche scene, non è stato difficile interpretare il ruolo, perché la mia parte era scritta bene, c'era un percorso. Mi sono detto che probabilmente perfino il padre era vittima di qualcosa, forse del fatto di aver spostato la propria identità fuori da sé, vale a dire sulla famiglia. Insomma mi sono fatto poche domande, senza preoccuparmi di un'eventuale backstory”.

Dulcis in fundo, è Laura Chiatti a parlare ai giornalisti, cominciando dal suo personaggio: "Ho avuto un percorso meno definito di quello di Pietro Sermonti, e in un certo senso contrario, perché in realtà sono approdata al cinema con ruoli più neri, per esempio nel film di Paolo Sorrentino L'amico di famiglia. Mi hanno sempre proposto personaggi molto intensi, tormentati, poi ho virato verso la commedia, che mi è sembrata ben più complicata di un qualsiasi film drammatico. Sono stata felice di far risuonare corde che non toccavo da un bel po’. Ho assistito alla nascita di questo progetto e, leggendo le pagine della sceneggiatura in cui c’era il personaggio di Silvia, mi sono quasi sovrapposta a lei, perché ho capito che Marco stava costruendo una Silvia che per certi aspetti mi somigliava”.

La caccia è il primo film in cui Marco Bocci dirige Laura Chiatti, e ammette di essere stato molto contento di lavorare con la madre dei suoi figli: "All'inizio era strano, e avevamo addirittura deciso di prendere, quando giravamo fuori Roma, camere separate, per arrivare sul set ognuno per conto proprio. La sera, però, ci capitava di condividere, insieme agli altri, idee e aspettative. Era un momento magico, di forte condivisione, ed è successo che ci siamo dimenticati di far finta di non essere una coppia. Sul set, al contrario, eravamo quasi due estranei, o più semplicemente un regista e un'attrice. In ogni modo è diventato tutto molto spontaneo ed è stato anche tanto bello. Ho conosciuto un altro aspetto di Laura".

"Ha conosciuto l’aspetto beato” - ci tiene a precisare la Chiatti - "perché poi a casa sono fumantina. Invece sul set sono molto disciplinata, amo essere diretta, perché quando mi gestisco da sola faccio dei gran casini".