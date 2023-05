La Caccia: la nostra intervista a Marco Bocci, Filippo Nigro, Pietro Sermonti, Paolo Pierobon

Interviste Cinema

Marco Bocci è un regista che ha un'idea precisa di regia e da cui gli attori amano farsi dirigere, forse perché è un attore anche lui. Il suo secondo film si intitola La Caccia e ce ne parlano Filippo Nigro, Pietro Sermonti, Paolo Pierobon e lo stesso Bocci.

È arrivato in sala oggi La Caccia, il secondo film da regista di Marco Bocci, che per la prima volta ha diretto sua moglie Laura Chiatti. Partendo da un fatto autobiografico, l'attore ha voluto parlare di ricordi terribili e di un passato che crudelmente riaffiora. Lo ha fatto raccontando ancora una volta una famiglia, in questo caso composta da un padre violento e quattro fratelli che non hanno avuto la vita che volevano e combattono ciascuno una battaglia: con gli altri o con sé stessi.

Se il film precedente di Marco Bocci, A Tor Bella Monaca non piove mai, si basava sul realismo, La Caccia è indubbiamente una favola nera. Il genere permette al regista di affrontare una serie di temi legati alle paure, all'inconscio, ai rapporti interpersonali. Del cast del film fanno parte anche Pietro Sermonti, Filippo Nigro e Paolo Pierobon, che abbiamo intervistato insieme al regista.