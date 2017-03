La bella e la bestia, Vittoria Puccini: "Ammiro la forza di Belle"

La bella e la bestia, remake Disney dell'originale La bella e la bestia animato del 1991, esce il 16 marzo e noi abbiamo incontrato Vittoria Puccini, che nella versione italiana funge da iniziale voce narrante, doppiando la voce fuori campo della maga Agatha, artefice del "maleficio didattico" impartito al Principe protagonista. La nostra conversazione ha finito per toccare i tanti temi che entrambi i lungometraggi hanno messo in gioco, cesellando un film che motiva a non lasciarsi intimidire dal pensiero comune. Sotto la nostra intervista, potete vedere Vittoria al lavoro in sala di doppiaggio e in un'immagine scattata all'anteprima del film, ieri sera a Milano.