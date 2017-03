La Bella e la Bestia: il potere di Belle, "un'eroina femminista"

Arriva nei cinema italiani il 16 marzo, anche in 3D, La Bella e la Bestia, rivisitazione in chiave live action del celebre classico d'animazione Disney.

Il regista Bill Condon definisce il personaggio di Belle un'eroina femminista, un modello di emancipazione per le bambine di tutto il mondo. "A Belle non interessa diventare una principessa", afferma il regista. "È più interessata a esplorare il mondo e scoprire la propria identità che a trovare un uomo da sposare".



"Tre cose ho trovato molto difficile da fare in questo film, il cast, il look della bestia e come cercare di rendere la performance potente abbastanza".

Esordisce così Bill Condon, un regista il cui nome non assoceresti subito alla Disney, e invece eccolo qui, a ruota libera sul film e gli attori.

"Emma Watson è stata da subito la mia scelta, per tante ragioni, la sua incredibile intelligenza, il suo attivismo, il fatto di essere una donna contemporanea forte e un modello importante. Ma questo non avrebbe significato molto se non fosse stata anche un'attrice meravigliosa e che sapesse anche cantare. E il fatto che lei volesse questo ruolo sin da piccola, di come il film l'avesse formata nel suo modo di diventare una donna indipendente e forte, e che con questo ruolo potesse influenzare un'altra generazione di donne, tutto questo mi ha fatto pensare che fosse una bellissima chiusura per questo cerchio. Il film del 1991 è stato abbastanza di rottura poi, per cui avevo bisogno di un'attrice così, e Emma è una vera femminista del XXI secolo e sa molte più cose di me e io avevo bisogno di una donna come lei."



Pensa che la storia sia ancora attuale a livello politico?

"Certamente, assolutamente si, ho visto tantissime rivolte, specialmente dopo le recenti elezioni americane, che hanno avuto davvero risonanza in me. Certo sarebbe davvero bello se anche nella vita reale ci fossero Guardaroba e Spolverina e Chico per sconfiggere certa gente a colpi di tazzine e piattini in testa. Sono stato molto fortunato con tutti gli attori, non ho parole, avere Ian McKellen, Emma Thompson, Ewan McGregor, Stanley Tucci, gli ho offerto queste parti, ed hanno accettato tutti!"



Ha fatto delle modifiche alla trama del 1991 come mai, ha visto delle mancanze?

"Non tanto per quello, ma in un film d'animazione si può sopperire con altri metodi, cosa che non si può fare in un lungometraggio in live action, specialmente con personaggi particolari come quello di LeFou (Le Tont nella versione italiana). Poi bisogna andare per gradi nel modo in cui questi due personaggi si innamorano, bisogna crederci passo dopo passo, rendere tutto meno archetipico e piu individuale"



La scena del ballo è una tra le più iconiche del cinema, come si è sentito a girarla?

"Si, gli ingredienti ci sono tutti, ma bisogna semplicemente seguire il grande principio cinematografico del musical e cioè, che la cinepresa danza insieme ai personaggi che danzano. E io l'ho applicato, a questo film e a quella scena in particolare."



Si sente parte del mondo Disney ora?

Ride Bill Condon, "Assolutamente no, ho solo fatto questo film. Per me la Disney è legata a film come Mary Poppins, a Pomi D’ottone e Manici di Scopa, e ha sempre rappresentato qualcosa di magico, mi ha sempre lasciato a bocca aperta, mi faceva chiedere sin da piccolo, 'come riescono a fare tutto ciò?'. Quando ho visto la versione finale in 3D di Be our Guest, devo dire che la mia reazione è stata di completa sorpresa, mi ha fatto pensare ancora una volta, 'come fanno a fare tutto ciò', è davvero una specialità tutta loro, eppure ne ero coinvolto in prima persona".



Il personaggio di LeFou è forse il maggior cambiamento alla storia, come è nato? E che tipo di lavoro ha fatto con l'attore, Josh Gad

"Josh, che conoscevo già, ha letto la sceneggiatura ed è riuscito a dare a questo personaggio la forza che richiedeva e il senso del dubbio che cresce man mano. C'è molto gioco di ruolo con Gaston, con la sua ipermascolinità, e mi piaceva giocarci su: Gaston ama la compagnia di LeFou, ci sta bene insieme, ma non si chiede il perché, forse ha paura delle risposte."



Lei è un regista che lascia molto spazio agli attori, apprezza I loro suggerimenti?

"Si tantissimo, non ha idea quanto questo film sia nato praticamente con tutti gli attori seduti attorno ad un tavolo, che cominciano a discutere delle scene e dei loro ruoli e che conscono il personaggio meglio di te. Dan Stevens per esempio, la sua Bestia è molto colta, ha letto più libri di Bella, ha un umorismo secco e diretto, questo è stato un suo suggerimento".