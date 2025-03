L'orto americano: le nostre interviste a Pupi Avati e al protagonista Filippo Scotti

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 6 marzo il nuovo horror di Pupi Avati. Si intitola L'orto americano, è girato in bianco e nero, suscita brividi autentici e ha uno splendido protagonista in Filippo Scotti. Ecco la nostra intervista video al regista e all'attore.

Arriva al cinema il 6 marzo L'orto americano, l'ultimo, sorprendente film del regista bolognese Pupi Avati, che a 86 anni dimostra di essere tutt'altro che vecchio, se non anagraficamente, e firma un horror gotico di rara suggestione. Per il suo titolo numero 55, il maestro bolognese ricorre alla storia narrata nel suo romanzo omonimo, adattata e leggermente cambiata per il cinema assieme al figlio Tommaso Avati. E si tratta di una storia a metà tra l'Iowa, girata proprio nella casa ce fu del musicista Bix Beiderbecke, ritratto da Avati in un suo bel film biografico, la Bologna del dopoguerra e il ferrarese, parlata un po' in italiano e un po' in inglese, con atmosfere a tratti hitchcockiane (splendida la fotografia b/n di Cesare Bastelli), denso di riferimenti al cinema classico, con elementi soprannaturali e un'inedita visione della crudeltà "diabolica" dell'essere umano nei confronti dei suoi simili. A interpretare questo film, che si avvale anche della collaborazione di Sergio Stivaletti per un effetto speciale molto particolare, che non vi riveliamo, è un bravissimo Filippo Scotti, entrato in corsa nel progetto che dopo esser stato l'alter ego del giovane Paolo Sorrentino in E' stata la mano di Dio, conferma di essere un attore, sia pur giovanissimi, preparato, intelligente e sensibile. Se incontrare Pupi Avati è sempre un piacere, parlare con Filippo è stata una vera sorpresa. Ecco le nostre interviste realizzate in occasione della presentazione de L'Orto Americano alla stampa, in cui abbiamo parlato di parecchie cose, incluso... Franz Kafka, che il protagonista ricorda molto, anche fisicamente.

L'orto americano: la trama e il cast

Nella Bologna della Liberazione, un giovane aspirante scrittore, con un passato di problemi mentali, si innamora a prima vista di una bellissima nurse americana. Quando poi si reca in America, assieme ai "suoi morti" (le fotografie da cui non si separa mai e con cui "parla"), si ritrova per una bizzarra coincidenza vicino alla casa in cui ha vissuto la donna, Barbara, che risulta scomparsa in Italia, presunta vittima di un assassino seriale. Dopo aver rinvenuto un macabro reperto, sepolto nell'orto della madre, un'anziana vicina che gli raccomanda di seguire le tracce di Barbara, torna in Italia, ad Argenta, alla Foce del Po. E' lì che l'uomo che potrebbe essere il presunto assassino della donna che non ha mai dimenticato, sta per essere sottoposto a processo per una serie di orrendi delitti. Nel cast di L'orto americano appaiono attori molto amati da Avati e altri che recitano con lui per la prima volta: la grande attrice inglese Rita Tushingham è l'anziana madre, Morena Gentile la sorella di Barbara, Arianna, in Italia ci sono poi Chiara Caselli (una locandiera sexy), Roberto De Francesco e Armando De Ceccon, nel ruolo di due fratelli legati da un patto, Massimo Bonetti, Nicola Nocella, Romano Reggiani e, in una piccola partecipazione, Andrea Roncato. Barbara ha il volto della bellissima modella Mildred Gustafsson, alla sua prima volta sullo schermo.