L'Isola degli Idealisti: la nostra intervista video a Tommaso Ragno e Elena Radonicich, protagonisti del film

Abbiamo incontrato di due principali protagonisti del nuovo film di Elisabetta Sgarbi, tratto da un romanzo rimasto a lungo perduto e inedito di Giorgio Scerbanenco. Ecco la nostra video intervista a Ragno e Radonicich, attori in L'Isola degli Idealisti, al cinema dall'8 maggio.

Tratto da un romanzo a lungo perduto e rimasto inedito scritto da Giorgio Scerbanenco, L'Isola degli Idealisti racconta di due giovani ladri in fuga che approdano su una piccola idola abitata dai proprietari di una sontuosa villa, la famiglia Reffi. Tra i Reffi c'è Celestino, ex medico, con la passione della filosofia e della matematica, tormentato dal passato, che propone ai ragazzi un patto: lui non li denuncerà e li nasconderà dalla polizia, ma loro in cambio dovranno seguire una sorta di “corso di educazione” con il quale è è certo di convincerli a cambiare vita.

Celestino è interpretato da Tommaso Ragno, mentre nei panni di Beatrice, la ragazza in fuga, c'è Elena Radonicich: sono loro i veri protagonisti di questo film diretto da Elisabetta Sgarbi, protagonisti di un rapporto che assumerà tante diverse sfaccettature, fino a una conclusione forse ovvia ma tutt'altro che banale.

L'Isola degli Idealisti è stato presentato in anteprima, e in concorso, alla Festa del Cinema di Roma 2024 ed è stato lì che abbiamo incontraro Ragno e Radonicich per parlare dell'esperienza di questo film e dei loro personaggi.

L'Isola degli Idealisti: intervista video a Tommaso Ragno e Elena Radonicich

L'Isola degli Idealisti: La nostra video intervista ai due protagonisti del Film Elena Radonicich e Tommaso Ragno - HD