L'Isola degli Idealisti: la nostra intervista video a Elisabetta Sgarbi, regista del film

Al cinema l'8 maggio con Fandango questo film tratto da un romanzo rimasto a lungo perduto e inedito di Giorgio Scerbanenco. Ecco la nostra intervista video a Elisabetta Sgarbi, regista di L'Isola degli Idealisti.

Presentato in anteprima, e in concorso, alla Festa del Cinema di Roma 2024, L'Isola degli Idealisti è il nuovo film diretto da Elisabetta Sgarbi, nel quale ha unito la sua passione e la sua attività di donna di cinema con quelle relative alle sue attività letterarie e editoriali. Il film, infatti, è stato tratto dall’omonimo romanzo a lungo rimasto perduto scritto da Giorgio Scerbanenco, che proprio La nave di Teseo, la casa editrice co-fondata e diretta dalla Sgarbi, ha pubblicato per la prima volta nel 2018.

Questa la trama del film:

È una fredda notte di gennaio, quando due giovani ladri in fuga, una ragazza e un ragazzo, Beatrice Navi e Guido Cenere, approdano su un’isola, vengono sorpresi dal guardiano, Giovanni Marengadi, e dal cane dobermann Pangloss, e condotti al cospetto dei proprietari della sontuosa villa al centro dell’Isola, detta “delle Ginestre”.

Nella Villa vive la strana famiglia Reffi. Antonio, il capofamiglia, è un ex Direttore d’Orchestra che guarda con ironia la vita, soprattutto quella dei suoi due inquieti figli: Carla, una scrittrice di successo, in attesa della risposta del suo editore per il suo nuovo romanzo, risposta che tarda ad arrivare; e Celestino, ex medico, con la passione della filosofia e della matematica, con un passato che lo insegue, e ossessionato da una violinista di cui gli rimangono solo lontane immagini in super otto. Nella Villa ci sono anche una indecifrabile governante, Jole, e suo marito Vittorio, segretario di Carla.

Celestino Reffi propone un patto ai due ragazzi in fuga da non si sa esattamente cosa: lui non li denuncerà e li nasconderà al Commissario Càrrua che è sulle loro tracce, ma loro seguiranno una sorta di “corso di educazione”. Celestino "è certo di convincerli a cambiare la vita".

Ma sarà l’arrivo dei due ragazzi a cambiare, per sempre, la vita di tutti, in quella Villa sospesa tra acqua e nebbie.

Alla Festa del Cinema abbiamo incontrato Elisabetta Sgarbi, che oltre ad aver diretto il film ha anche curato, assieme a Eugenio Lio, l'adattamento in sceneggiatura del romanzo di Scerbanenco, e con lei abbiamo parlato appunto di questo processo, e del modo in cui la regista ha trovato la chiave formale adatta per raccontare questa storia.

