L'invenzione di noi due: intervista a Lino Guanciale e Silvia D'Amico sull'amore, la fragilità maschile e il lieto fine

Al Taormina Film Festival 2024 abbiamo incontrato Silvia D'Amico e Lino Guanciale, protagonisti de L'invenzione di noi due, che è tratto dal romanzo omonimo di Matteo Bussola. Il film è appena arrivato in sala e racconta una struggente storia d'amore che parte da un "chi sei?" scritto su un banco di scuola.

Lino Guanciale e Silvia D'Amico sono una coppia in crisi ne L'invenzione di noi due, adattamento dell'omonimo romanzo di Matteo Bussola e nuova regia di Corrado Ceron. In realtà è più lei, che si chiama Nadia, a essere confusa e allarmata, perché ha smesso di amare l'uomo a cui ha giurato di stare accanto in salute e malattia e in ricchezza e povertà, è cioè Milo.

Nadia e Milo si sono conosciuti fra i banchi di scuola e hanno costruito qualcosa di bello e di intenso, ma la vita li ha cambiati, e Milo, che è il punto di vista del film, si inventa un modo per riconquistare Nadia, mentre presente e passato scivolano l'uno dentro l'altro.

L'invenzione di noi due è nelle sale dal 18 luglio distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Prima di uscire al cinema, è stato presentato al Taormina Film Festival 2024, dove abbiamo avuto occasione di vederlo e di intervistare sia Lino Guanciale che Silvia D'Amico. Il film non è soltanto la cronaca di una love-story ma anche una riflessione sul tempo che passa, sulla fragilità maschile, sulle maschere che portiamo e sui sogni che non si sono mai avverati. Il tono è a metà tra sorriso e malinconia e del cast fanno parte anche Francesco Montanari e un inedito Paolo Rossi.