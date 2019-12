L'Immortale: la nostra intervista video a Marco D'Amore

Interviste Cinema

Il protagonista e regista del film che riporta in vita Ciro Di Marzio e ce ne racconta le origini, ci rivela la sua ossessione per il personaggio e ci parla del suo rapporto col mondo di Gomorra.

Il 5 dicembre gli appassionati di Gomorra - La serie e del personaggio di Ciro Di Marzio, che ci ha lasciato in apparenza per sempre alla fine della terza stagione, potranno ritrovarlo al cinema in L'Immortale, film che rappresenta anche il debutto nella regia cinematografica di Marco D'Amore, attore impegnato a teatro, in televisione e sul grande schermo, che abbiamo conosciuto quest'anno anche in veste di sceneggiatore con Dolcissime.

Qua, però, siamo in tutt'altre acque, o meglio è da tutt'altre acque che Ciro rinasce, facendo onore al suo soprannome, per ritrovarsi esiliato nell'Europa dell'Est, da dove tenta di ripartire, in una seconda vita che appare più una condanna che una benedizione. Come forse non tutti sanno, Marco è anche autore del soggetto e coautore della sceneggiatura: è da quella che lui stesso definisce un'ossessione che è nata l'idea di tornare sul personaggio e di costruire su di lui un film che facesse da ponte tra la quarta e la quinta stagione della serie, che non vedremo prima del 2021.

Ma L'Immortale è innanzitutto un film, di cui abbiamo brevemente potuto parlare con Marco D'Amore in occasione della presentazione alla stampa. Ecco la nostra intervista.

L'Immortale: La nostra Intervista a Marco D'Amore - HD