L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat arriva al cinema: ce ne parlano in esclusiva Jason Isaacs e Johnny Flynn

Arriva al cinema il 12 maggio L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, che racconta la complessa operazione messa in atto dagli alleati nel 1943 per sviare i nazisti dal vero luogo dello sbarco in Italia. Ce ne parlano due dei protagonisti, Jason Isaacs e Johnny Flynn.

Se siete appassionati del dietro le quinte delle vicende belliche e degli intrighi che a volte possono determinare le sorti di un conflitto, non potete perdere dal 12 maggio al cinema L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat. Il film di John Madden racconta infatti la vera storia dell'inganno messo in atto dalle forze alleate contro i nazisti, grazie ai servizi segreti della Marina Britannica, per nascondere ai nemici il vero luogo dello sbarco in Italia. L'Operazione Mincemeat ("carne tritata") rientra nel quadro più grande dell'Operazione Barclay e coinvolge il cadavere di un soldato fatto ritrovare ai tedeschi, false lettere e documenti riservati e tutti gli stratagemmi che possono uscire dalla mente di uno scrittore di libri di spionaggio. E infatti Ian Fleming, creatore di 007, all'epoca non ancora scrittore, fu una delle menti occulte dell'operazione.

L'ammiraglio Godfrey e Ian Fleming: ce li raccontano gli interpreti Jason Isaacs e Johnny Flynn

In L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, tutti i protagonisti sono realmente esistiti. Accanto al Churchill di Simon Russell Beale e all'Ewen Montague di Colin Firth, ci sono anche l'ammiraglio John Godfrey e il suo assistente, il futuro scrittore e creatore di James Bond, Ian Fleming. A interpretarli, rispettivamente, sono Jason Isaacs e Johnny Flynn, che ce ne parlano in dettaglio in questa intervista esclusiva, sviscerando anche alcuni dei temi più importanti della vicenda.



L'arma dell’inganno - Operazione Mincemeat: trama ufficiale e trailer italiano del film

Siamo nel 1943. Gli alleati sono determinati a spezzare la morsa di Hitler sull’Europa occupata, il loro piano è un assalto totale in Sicilia ma si trovano ad affrontare un grande dilemma – come fare per proteggere una massiccia forza d’invasione da un potenziale massacro. Il compito ricade su due straordinari agenti dell’intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) che danno vita alla più geniale e improbabile strategia di disinformazione della guerra – incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto. L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, è la straordinaria storia vera di un’idea che sperava di cambiare il corso della guerra - correndo rischi enormi, sfidando ogni logica e mettendo a dura prova il coraggio dei suoi ideatori