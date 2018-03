"L'animo umano si è intristito e ci si diverte meno insieme": Salemme presenta Una festa esagerata

Attinge ancora una volta dal teatro, che poi è il suo teatro, Vincenzo Salemme, che porta al cinema una commedia anche amara accolta praticamente ovunque da applausi scroscianti e ottime critiche: "Una festa esagerata".

Siamo a Napoli, in un palazzo signorile di Via Carducci dove il volenteroso e cristallino geometra Gennaro Parascandalo si accinge a esaudire il sogno di felicità di sua figlia diciottenne con un compleanno da capogiro per cui non ha badato a spese. Nell'attico in cui abita insieme a una moglie "comandina", i preparativi fervono, ma al piano di sotto un vecchietto muore e le celebrazioni rischiano di naufragare, se non altro per rispetto al defunto.

Questa storia, carica di sorprese e imprevisti, il regista e comico partenopeo ce la racconta seguendo un ritmo indiavolato e avvalendosi della collaborazione di ottimi attori: da Tosca D'Aquino a Massimiliano Gallo, da Francesco Paolantoni a Iaia Forte. Il film arriva in sala distribuito da Medusa Film il 22 marzo e, nel presentarlo alla stampa, Salemme spiega innanzitutto quanto sia stato fondamentale il contributo alla sceneggiatura di Enrico Vanzina: "Enrico ci ha aiutato moltissimo. E’ uno scrittore con una grandissima esperienza e con cui ho una certa affinità, avendo lavorato spesso con suo fratello Carlo. Con Giampaolo Letta ci eravamo detti che, per non essere troppo teatrali, avremmo avuto bisogno di uno sguardo esterno. Enrico ha dato un passo cinematografico alla storia, pur non tradendone lo spirito".

Per cambiare ancora un po’ le cose, Salemme ha deciso di circondarsi di attori diversi da quelli che lo hanno affiancato sulle tavole del palcoscenico: "Usare le stesse facce sarebbe stato pericoloso, perché il film avrebbe avuto l'aria di una registrazione televisiva della commedia, invece così abbiamo dato freschezza ai dialoghi, che poi erano gli stessi. Detto questo, io sono, e lo dico senza vergogna, un teatrante, e penso che non ci sia nulla di male a portare la teatralità al cinema, anche perché credo che prima di ogni altra cosa i film debbano essere ben recitati, e se sono ben recitati, il pubblico 'ci crede', riesce a immedesimarsi".

Il personaggio di Gennaro Parascandalo, a differenza dei suoi familiari e dei vari inquilini del palazzo, conserva una certa purezza, che lo rende una specie di eroe. Intorno a lui ci sono arrivismo, cinismo, superficialità e soprattutto ignoranza, vizio su cui si scherza parecchio, soprattutto in una serie di esilaranti duetti fra Salemme e Massimiliano Gallo: "L’ignoranza è una cosa comune, aumenta sempre più. Riderne è come dire a tutti: cerchiamo di studiare di più".

Della realtà che oggi ci circonda, il regista dice invece: "Non sono un nostalgico, il mondo da un certo punto di vista è migliorato, se pensiamo per esempio alla tecnologia. L'animo umano però si è intristito. Io ho conosciuto gli anni '60, e di quel periodo ricordo l'allegria, la spensieratezza. Quello che mi dispiace è che adesso i fenomeni di gioia collettiva sono sempre più rari. Temo che sia in atto una sorta di implosione. L'individuo si nasconde sempre di più perché ha paura di mostrarsi. Quando l'Italia ha vinto i mondiali di calcio nell’82, eravamo tutti per strada. Adesso non succederebbe più".

Ciò che però davvero spaventa l'autore napoletano di questa nostra epoca è la guerra fra i sessi, divenuta ormai implacabile: "Siamo al livello più basso e difficile nel rapporto uomo/donna, c'è un grandissimo e incomprensibile dissidio fra i due emisferi dell’umanità. Ogni giorno ammazzano una donna, è una cosa allucinante, io non ricordo un momento di così grande disarmonia fra maschi e femmine".

Come gli altri film di Vincenzo Salemme, Una festa esagerata è ambientato nella città in cui l'artista è nato e che tanto ama, e che ha ospitato le sue storie. Il regista ne apprezza la cultura millenaria e nota un certo miglioramento: "Napoli la vedo più tranquilla, ma io sono un privilegiato, non faccio la vita di una persona comune, sono benestante, forse bisognerebbe parlare con la gente normale. Io vivo Napoli come fosse un paradiso. A vederla così, mi sembra migliorata, più pulita, più vivace, piena di turisti. Per me Napoli è legata al fenomeno della simpatia, ma mi piace quando questa simpatia è intesa come la risultante di una tradizione antica che coincide con la capacità di comunicare con gli altri. Napoli mi piace quando è cultura”.

Se Tosca D'Aquino nel film fa la parte della moglie arrampicatrice sociale di Gennaro, a interpretare una folle vicina nonché la figlia dell'inquilino che passa a miglior vita nel giorno della festa, è Iaia Forte, alle prese con una donna folle e passionale che l’attrice ha molto amato: "Lucia Scamardella è meravigliosa, sono grata a Vincenzo per avermi dato la possibilità di interpretare un personaggio che al cinema si incontra di rado. E' stato magnifico lavorare con un gruppo tanto solido. E’ bello inventare con la consapevolezza di avere le spalle in qualche modo coperte. Per me Una festa esagerata è stata una grande occasione di gioco".

A impersonare invece il "morto" del film, che vediamo vivo in diverse scene, è Nando Paone, amico e collaboratore storico che per il suo regista ha solo parole di stima: "Il nostro rapporto professionale nasce da un'amicizia di lunga data. Eravamo giovanissimi e, fuori dal liceo Umberto, ci dicevamo: come sarebbe bello fare teatro. Sono uno degli attori delle prime opere di Vincenzo, è veramente una grande scuola lavorare con lui e costruire un personaggio sera dopo sera. Vincenzo è l'unico regista e autore che mi ha sempre chiesto di fare personaggi strani ed estremi, al limite del surreale".