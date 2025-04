L'amore, in teoria: la nostra intervista a Nicolas Maupas, Caterina De Angelis e Martina Gatti

Interviste Cinema

20 anni dopo Tre metri sopra il cielo, Luca Lucini si sofferma ancora una volta sui giovani e l'amore. Lo fa dirigendo L'amore, in teoria, una garbata commedia sentimentale di cui è interprete principale Nicolas Maupas. Lo abbiamo intervistato insieme a Caterina De Angelis e Martina Gatti.

Nicolas Maupas, che abbiamo conosciuto in Mare Fuori, è il protagonista di una commedia romantica che ci racconta l'amore a 20 anni. Diretto da Luca Lucini, L'amore, in teoria si interroga su come i ragazzi di oggi, in particolare quelli che hanno finito la scuola e frequentano l'università, vivano le relazioni sentimentali. Questa generazione piace al regista, che nel suo primo film Tre metri sopra il cielo già parlava di ragazzi alle prese con il più nobile dei sentimenti. 20 anni dopo lo scenario è cambiato, il romanticismo è in parte venuto meno e i consigli dei genitori risultano anacronistici, anche perché nel frattempo sono scoppiate diverse guerre ed è arrivata una pandemia. L’unica cosa da fare, allora, è riscrivere le regole dell'educazione sentimentale, modellandole sul proprio modo di essere e di sentire e prendendosi la liberà di fare scelte sbagliate. Questo e molto altro ci dice L'amore, in teoria, che è interpretato anche da Caterina De Angelis e Martina Gatti, che vestono i panni delle ragazze fra cui è diviso il personaggio di Maupas. I tre attori hanno presentato il film a Roma qualche giorno fa e noi non potevamo non intervistarli.