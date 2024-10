L'amore e altre seghe mentali: intervista su divano rosso a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta

Interviste Cinema

Debutta oggi nelle sale italiane L'amore e altre seghe mentali, quarta regia di Giampaolo Morelli, che è anche interprete principale con Maria Chiara Giannetta e racconta il lato cinico e disincantato dell'amore. Lo abbiamo trovato seduto su un divano rosso insieme alla protagonista femminile del film e lo abbiamo intervistato.

Il divano rosso che tanta importanza ha ne L'amore e altre seghe mentali, e che campeggia sul poster ufficiale della commedia di e con Giampaolo Morelli, lo abbiamo ritrovato nella saletta della Casa del Cinema di Roma dove abbiamo intervistato il regista insieme alla protagonista femminile Maria Chiara Giannetta. In realtà, a intervista fatta, ci siamo seduti anche noi, ma solo per un attimo.

Quel comodo sofà è l’unico pezzo di arredamento delle fantasie erotiche del personaggio principale del film, che si chiama Guido e non crede nell'amore, per questo pratica compulsivamente la masturbazione, immaginando di avere accanto anche la cameriera Giulia interpretata dalla Giannetta, che però fa di testa sua. Il divano, quindi, è parte di un sogno erotico, e a noi spettava quindi la sedia dell’intervistatore, opportunamente posizionata con le spalle alle telecamere. Cornice e scenari sexy a parte, abbiamo discusso di vari argomenti con i nostri interlocutori, tra cui il tono del film, la fragilità maschile e il look di Giulia/Maria Chiara, a cominciare dalla chioma nera sfoggiata anche durante la giornata di promozione de L'amore e altre seghe mentali.

Distribuito da Vision Distribution e da oggi nelle nostre sale, il film è felicemente scorretto e alla risata intelligente mescola l'amarezza. Oltre che di amore si parla anche di amicizia, nella fattispecie amicizia maschile, perché Guido può contare sul sostegno e la simpatia di Nicky (Marco Cocci) e Armando (Leonardo Lidi), che sicuramente sono meno depressi e rinunciatari di lui ma con le donne sono ancora più un disastro.