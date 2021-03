L'amore come antidoto alla sofferenza: incontro con l'esordiente Massimiliano Camaiti e i protagonisti di Sulla stessa onda

Interviste Cinema

Opera prima Netflix, online dal 25 marzo, Sulla stessa onda è un teen drama sulla malattia con il respiro di un melodramma siciliano con vista mare. Ce ne parlano il regista Massimiliano Camaiti e i due giovani protagonisti, Elvira Camarrone e Christian Roberto.

Sara ama gli elementi della natura, quelli che rappresentano maggiormente la voglia libertà di un’adolescente affamata di futuro. Soprattutto l’acqua del mare e il vento che fa andare le barche a vela, sua grande passione. È proprio durante un corso in un’isola della Sicilia, fra strombate e cameratismo, che incontriamo Sara (Elvira Camarrone), e la vediamo innamorarsi a prima vista di Lorenzo (Christian Roberto) in Sulla stessa onda, opera prima di Massimiliano Camaiti per Netflix, in associazione con Mediaset e prodotto da Olivia Musini per Cinemaundici.

Disponibile sulla piattaforma streaming dal 25 marzo, è “la storia di un amore giovanile che viene travolto dalla notizia della malattia di uno dei due protagonisti”. Presto, infatti, Sara inizia a sentire sul suo corpo l’aggravamento della sua distrofia muscolare, proprio mentre vive il suo primo amore.

“La scelta del tono era la più difficile”, ha dichiarato il regista, nel corso di un’intervista via zoom. “Mi trovavo a fare un film di genere per una piattaforma, con un pubblico importante, e ho deciso di fare quello che sarebbe piaciuto a me vedere: un melò travestito da teen drama. Ho tentato di non trattare il destino con patetismo, concentrandomi più sull’amore che sulla malattia. La storia ti fa domandare se c’è qualcosa di più forte o l’amore può vincere sempre. Quell’amore che devi andarti un po’ a cercare, visto che oggi la felicità non arriva tanto facilmente, non bussa più nessuno alla porta, devi andare a cercarla. È un film in cui non ci sono cattivi, la tenerezza del protagonista è cruciale: fino all’ultimo crede nell’amore, un elemento positivo, e credo che in questo momento ce ne sia bisogno.”

“È bello vedere che l’amore può superare qualsiasi ostacolo”, conferma Elvira Camarrone, la protagonista. "Io e Christian inizialmente partivamo da due caratteri molto diversi, poi sul set ci siano scoperti molto compatibili. Sara ha una grande determinazione, è una ragazza forte che cade e si rialza, ma è consapevole che nessuno di salva da solo. È spinta dalla forza grandissima dell’amore, in tutte le sue forme: per Lorenzo ma anche verso la migliore amica e i genitori. Non avevo mai praticato la vela, anche se era uno sport che mi affascinava, ma noi siciliani abbiamo un rapporto col mare molto stretto e ci siamo sottoposti a un piacevole mese di allenamento, prima delle riprese. Corsi teorici e pratici per riuscire a capire come virare o strambare, è stato molto divertente. Un’esperienza unica, senza l’occasione data dal film forse non avrei mai avuto un’opportunità simile.”

Una passione per il mare che condivide con il suo partner nel film, Christian Roberto, “siciliano ma a Roma da otto anni”, che si è detto “contento di potermi tornare a godere il mare. Sono un ballerino, non avevo mai praticato la vela, è stato divertente, rappresentava un momento di svago quando giravamo quelle scene, nel pomeriggio, mentre il mattino era la volta delle sequenze drammatiche. Mi sono appassionato tanto. È stato un processo complicato interpretare Lorenzo, ma alla fine Christian si è avvicinato a Lorenzo e viceversa, abbiamo trovato un punto di incontro. Con Elvira abbiamo avuto intesa da subito. All’inizio, durante le prove, avevamo difficoltà con una scena e ci siamo messi in un bar appena fuori ad ascoltare una canzone che ci ha aiutato a vivere l’emozione giusta. Mi ricordo ancora che eravamo tutti in lacrime quando l’abbiamo poi provata al meglio, a quel punto la stessa canzone, Promise di Ben Howard, ci ha accompagnato sempre, sul set, per trovare il mood giusto.”

I due giovani protagonisti ricordano con emozione il momento dell’incontro con dei loro coetanei malati di distrofia muscolare. “Una cosa è informarsi, un’altra guardarli negli occhi”, ha detto Christian Roberto, “ci hanno trasmesso una botta di vitalità. Ci aspettavamo tristezza, invece hanno una voglia di vivere fino all’ultimo pazzesca, ci hanno dato coraggio per interpretare i nostri personaggi.”

Il regista ricorda la visita a due centri per la distrofia, a Roma e a Palermo. “Abbiamo conosciuto vari ragazzi, uno in particolare ha preso la parola più a lungo. Eravamo tutti commossi, pur non volendolo far vedere. Ci ha raccontato l’ultimo giorno in cui aveva camminato, di come abbiamo fatto passare più di trenta minuti prima di chiamare i genitori, perché non voleva arrendersi. È stato per lui un giorno bellissimo, che ancora ricorda con gioia immensa. La chiave per raccontare questa storia era mostrare come rialzarsi, dopo essere caduti sopraffatti dalle sofferenze, cercando di godere a pieno quello che resta da vivere”.

Un progetto che nasce come un teen drama sulla malattia, genere in voga in questi anni, specie per gli adattamenti da John Green. Così ne rievoca la genesi Camaiti, “l’universo della malattia mi ha sempre interessato, poi un giorno ho avuto il coraggio di scrivere alcune pagine, insieme alla cosceneggiatrice, Claudia Bottino, che ho portato a Olivia Musini, che aveva già lavorato con Netflix per Sulla mia pelle. La storia in seguito è un po’ cambiata, subendo influenze che l’hanno arricchita. Era cruciale per noi il rispetto nei confronti di chi soffre di questa malattia. Ho visto molti film del genere, la divisione in generi è sempre complessa, potrebbe rischiare di non farti andare dove vorresti; ma a un certo punto me ne sono fregato, tanto che la seconda parte cambia tono, si allarga raccontando le famiglie, che spesso nei teen drama recenti sono solo accennate, mentre qui sono bei personaggi, andiamo verso qualcosa più Young adult. I tanti film visti in un modo o nell’altro entrano nel racconto, anche involontariamente, almeno questa è la speranza. I panorami eterni siciliani sono stati poi fondamentali per dare un tono e sapore nostalgico al film, fiabesco e atemporale."

