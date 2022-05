Koza Nostra: la nostra intervista al regista Giovanni Dota e alla protagonista Irma Vitovska

Interviste Cinema

Al cinema dal 19 maggio la commedia gangster Koza nostra, bizzarra opera prima di Giovanni Dota con la protagonista ucraina Irma Vitovska. Li abbiamo incontrati per voi.

Sono sempre di più le opere prime italiane che riescono ad arrivare al cinema, sia pure in un momento particolare come questo. Uno di questi debutti è Koza Nostra, del 32enne regista napoletano Giovanni Dota, che per il suo primo lungometraggio sceglie una storia che incrocia due culture diverse, e soprattutto generi come la commedia e il gangster movie, di cui è un grande appassionato. Concepito, scritto e girato prima che il conflitto con la Russia insanguinasse l'Ucraina, Koza Nostra è stata realizzato proprio in co-produzione con quel paese, e ha come protagonista una vera e propria diva locale, Irma Vitovska, attrice di teatro e cinema anch'essa al suo debutto in un film in lingua italiana.



Koza Nostra: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Koza Nostra: le interviste