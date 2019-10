Klaus, Marco Mengoni, Carla Signoris e Francesco Pannofino: "Questo non è il Babbo Natale della Coca-Cola"

Interviste Cinema

I tre talent ci hanno parlato della loro esperienza sul primo film di animazione targato Netflix.

Klaus, primo film di animazione targato Netflix e realizzato dai Sergio Pablos Animation Studios, in arrivo sul servizio il 15 novembre, è stato presentato oggi a Roma dai suoi doppiatori italiani: il protagonista Jesper, mandato in una sperduta isola del nord per riavviare un morente servizio postale, ha la voce di Marco Mengoni. Klaus, anziano semieremita misterioso, ha quella di Francesco Pannofino. Carla Signoris è invece mrs.Krum, una bieca capoclan del luogo, votata alla cattiveria.

A pochi mesi di distanza dal suo Simba nel Re Leone, a parecchi anni di distanza da Lorax, Mengoni comincia a prender gusto a questa seconda carriera: "Sono felice, questo personaggio mi ha dato più di quanto mi aspettassi: è un viziato bipolare, mi è costato sette giorni di doppiaggio davvero stremanti col direttore del doppiaggio Carlo Cosolo, ma è stato bello mettermi alla prova, c'erano molte più battute che per Simba, ho dovuto spendermi di più. Continuerò a doppiare se mi chiederanno di farlo." E' deluso perché nel film non ci sono canzoni? "A dir il vero mi sento molto più a disagio quando si canta: io sono un cantautore, sono abituato a gestirmi i brani da solo, in un film devi seguire una guida."

Nonostante si sia allenata con Dory dei due Alla ricerca di Nemo, Carla Signoris non si è ancora abituata all'impegno necessario: "Secondo me i doppiatori hanno superpoteri: devi fare tante cose contemporaneamente, guarda la luce che si accende, recita, segui la traccia originale... E' veramente un casino, ogni volta che mi chiedono di farlo so che andrò lì a dimagrire!"

Nemmeno un veterano del doppiaggio come Francesco Pannofino ("Se sto dappertutto è solo per questioni di età!") pensa sia una passeggiata, non importa quanta esperienza tu abbia: "E' un mestiere faticoso, poi i film animati ti chiedono di andare sopra le righe. Il mio lavoro più faticoso in assoluto è stato il Diavolo della serie Mucca & Pollo, sembra strano dirlo!" Naturalmente Pannofino conferma il talento riconosciuto della scuola di doppiaggio italiana, ma sa quando fermarsi: "Bisogna essere fedeli all'originale, c'è stato un tempo in cui c'era l'idea di migliorare il film col doppiaggio. Non si migliora un film col doppiaggio, è una traduzione, un lavoro di servizio che ha però una dimensione artistica".