Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro - La nostra intervista esclusiva a Taron Egerton

Abbiamo incontrato Taron Egerton a Londra, per una lunga e simpatica chiacchierata su Kingsman: Il Cerchio d'Oro, il secondo capitolo del fortunato film del 2015, sempre diretto da Matthew Vaughn, e con cast questa volta decisamente più ricco.

Il film sarà nei cinema italiani da mercoledì 20 settembre:





Vero, Eggsy ormai è una spia professionista, ha finito il suo training, è diventato una versione più matura di se stesso, ha una fidanzata anche, la principessa svedese Tilde, e sta cercando un equilibrio tra il suo lavoro di spia e la sua vita privata. Cosa non sempre facile e infatti cambierà tutto in appena venti minuti nel film.No, non penso proprio. Esiste come idea, come percezione, che è ancora molto forte, mi rendo conto, così come io posso avere una mia percezione dell'Italia, degli italiani, o dei francesi, degli americani, ci facciamo delle idee su come siano queste persone, ma in realtà sono paesi con milioni e milioni di persone, però è un mondo molto divertente da esplorare in un film come questoSi, ed è uno dei miei veri eroi, adoro la sua musica e sono stato molto fortunato ad averlo incontrato di persona. Per me non solo è una delle persone più interessanti al mondo, ma un vero gigante dal talento eccezionale. E ancora adesso mi devo sforzare a credere che lo abbiamo nel film. Oltretutto è una persona davvero deliziosa.Non proprio, ma abbiamo parlato tanto. Se non ricordo male tra l’altro l’avevamo contattato già per il primo film, Matt l’aveva chiamato, ma per qualche ragione non poté farlo, per nostra fortuna è riuscito a partecipare a questo. È stato gentilissimo, ci ha detto che il primo film gli era piaciuto moltissimo, ed era felice di poterci essere questa volta.Mi piacerebbe moltissimo, si, vorrei fare qualcosa di Stephen Sondheim, mi piacerebbe tanto Sweeney Todd per esempio, forse quando sarò più vecchio però! A parte gli scherzi, farei davvero qualsiasi cosa, adoro i musicalPer me sono davvero entrambi dei grandissimi amici, e certamente chiederei a loro prima di tutto dei consigli, e l’ho fatto, sia in termini di carriera che vita privata, ma credo che questa idea del mentore venga più che altro dai media stessi perché nei film in cui ho lavorato con entrambi, in effetti avevano questo di ruolo, più o meno. In realtà siamo davvero buoni amici e sono persone fantastiche con cui amo chiacchierare e rimanere in contatto. Con Colin ci vediamo piu spesso, ma con Hugh ci scriviamo regolarmente, sono davvero entrambi fantastici. E lavorare con loro è speciale. Inoltre sono molto fiero di quello che abbiamo fatto insieme.Ho dovuto riallenarmi duramente per i combattimenti corpo a corpo, visto che ci sono molte nuove coreografie decisamente più ambiziose anche, poi ho dovuto imparare un po’ di svedese! Ma soprattutto ho dovuto trattenere il fiato nella scena del taxi che va sott’acqua, e quello è stato davvero duro, avevo la cintura allacciata tra l’altro, è stata una sensazione bruttissima.Onestamente non ho mai provato ancora nulla di simile, credo ancora che ogni volta che lavoro potrebbe essere l’ultima, mi preoccupo ancora molto di quello che potrebbe succedere in futuro, no, non mi sento affatto troppo sicuro Ma da una parte mi piace sentirmi cosi, è un atteggiamento più sano, credo.Si, mi capita e mi fa uno strano effetto. Mi hanno fermato dentro Mark e Spencer un giorno, il tizio mi ha proprio agguantato, mi ha fatto i complimenti per, però io mi sono proprio gelato invece. Non credo che riuscirò mai ad abituarmi a questo.Si certo, ma lo sarebbero stati comunque qualsiasi cosa avessi fatto. Per loro non conta il successo, ma il fatto che una persona ami quello che fa. Siamo sempre stati una famiglia molto unita, e molto felice, e sono stato privilegiato ad essere stato incoraggiato a fare quello che amavo fare.Ci sono ancora cose che vorrei fare ma ora non ne ho il coraggio. Per esempio mi piacerebbe moltissimo dirigere qualcosa in futuro. Mi piacerebbe cantare in una band, io amo cantare, tutti quelli che mi conoscono lo sanno, adoro il karaoke! E prima che me lo chiedi ti dico cheEsatto! Favoloso è esattamente la parola giusta per quella canzone.Questa è stata davvero una sorpresa meravigliosa e mi ha divertito tanto. Anche a Colin devo dire, che è sempre impeccabilmente vestito. E comunque fare questo lavoro e stare di fronte ad una telecamera significa che spesso qualcuno arriva e ti veste, per cui il fatto che io sia elegante è anche grazie al lavoro di altre persone. Poi io adoro sicuramente indossare begli abiti. e sono privilegiato perché a volte me li regalano pure. E quando indossi un abito dal taglio perfetto, ti senti davvero l’uomo da un milione di dollari.Uhm, una cosa davvero molto inglese direi, l’aggressività passiva, credo che molti problemi vengano proprio dal fatto che le persone non dicono quello che pensano, quello che provano, invece l’onestà intellettuale di dire come ci si sente, migliorerebbe molte situazioni.Fantastico, ci credo, gli italiani sono molto più diretti, qui invece quando chiedi a qualcuno come sta, ti risponde sempre bene, anche se a denti stretti anche quando chiaramente non sta bene!