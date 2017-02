Kenneth Lonergan parla di Manchester by the Sea, il film candidato a 6 Oscar che ha scritto e diretto

Prima di Manchester by the Sea, che da noi esce il prossimo 16 febbraio, e che ha vinto premi e ricevuto 6 nomination all'Oscar 2017, Kennerth Lonergan lo conoscevano in pochissimi. Anche adesso, si parla del film soprattutto in relazione al suo bravissimo protagonista Casey Affleck, più che del regista e sceneggiatore.

E invece senza quella sceneggiatura lì, e senza quella regia lì, così attenta al lavoro con gli attori e ai toni giusti da usare per raccontare i dolori più strazianti, il film sarebbe stato diverso. Molto più brutto: sarebbe stato banale e sfacciato cinema del dolore.

Kenneth Lonergan, che prima di Manchester by the Sea ha diretto il dramma con Laura Linney e Mark Ruffalo Conta su di me, e poi l'intenso ritratto femminile di Margaret, con Anna Paquin, è invece tutt'altro che banale e sfacciato.

È un uomo timido e attento, dall'evidente sensibilità, che quando è venuto a Roma a presentare il suo film al pubblico della Festa di Antonio Monda, abbiamo incontrato per realizzare l'intervista che vedete qui sotto.





Manchester by the Sea: Il trailer italiano del film