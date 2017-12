Jumanji - Benvenuti nella Giungla: video intervista esclusiva a Dwayne Johnson, Nick Jonas e Kevin Hart

Se vi aspettate risposte paludate e seriose ponderazioni avete sbagliato intervista. In un incontro esclusivo a Parigi, Dwayne Johnson, un incontenibile Kevin Hart e il rookie Nick Jonas ci hanno raccontato la loro esperienza in Jumanji - Benvenuti nella giungla, diretto da Jake Kasdan. Il ritorno di un piccolo culto cresciuto con gli anni, interpretato vent'anni fa dal compianto Robin Williams. Un sequel che racconta di quattro liceali che vengono puniti e nel seminterrato della loro scuola trovano una vecchia console per videogiochi. Iniziano a giocarci e vengono presto risucchiati nel mondo di Jumanji, in piena giungla, indossando però i panni degli avatar da loro scelti.

Intervista video sulle coppie comiche, i marsupi, l'adolescenza e l'arte della risata. Divertivi com'è successo a noi.





La trama ufficiale di Jumanji - Benvenuti nella giungla:

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre...