Jessica Woodworth racconta Un Re allo sbando, commedia surreale e politica perfetta per i nostri tempi

Jessica Woodworth e Peter Brosens lavorano assieme da quasi 15 anni. A quattro mani, hanno firmato numerosi documentari, film di finzione di chiara matrice documentaristica, e poi due film che (solo in apparenza), di documentario anno ben poco.

Il primo era una fiaba cupa e surreale intitolato La quinta stagione, che venne presentato in concorso a Venezia nel 2012; il secondo è questo Un Re allo sbando, commedia on the road, bislacca e politica che arriva nelle nostre sale dopo un passaggio nella sezione Orizzonti del festival diretto da Alberto Barbera di quest'anno.

Per presentare il film alla stampa, in Italia è venuta la sola Jessica Woodworth, che ha però parlato per due raccontando del rapporto tra questi loro ultimi film, della scelta di utilizzare la chiave del mockumentary, e di molti altri aspetti di una commedia che è sempre in grado di sorprendere, perché lei stessa aperta alle soprese.

Ascoltate la nostra intervista.