James McAvoy: "la suspense la crea anche il pubblico", intervista al protagonista di Split

Durante la breve permanenza a Milano di James McAvoy per la promozione di Split, abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con lui. L'attore scozzese è il protagonista del film di M. Night Shyamalan, dal 26 gennaio in sala, nel quale interpreta un uomo con un forte disturbo di personalità multipla. In questa video intervista, McAvoy spiega tra le altre cose che secondo lui il pubblico contribuisce alla suspense di un thriller creando l'energia.