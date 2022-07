Italia 1982 - Una storia azzurra: intervista emozionata ed emozionante ai Campioni del Mondo

Interviste Cinema

In occasione della presentazione al Taormina Film Fest 2022 del documentario sportivo Italia 1982 - Una storia azzurra, abbiamo incontrato i campioni del mondo Marco Tardelli, Giuseppe Dossena, Fulvio Collovati e Franco Selvaggi. Il film arriva in sala l'11 luglio.

Uno dei campionati mondiali di calcio più memorabili è stato quello del 1982, che si è svolto in Spagna e che ha visto trionfare, guidata da Enzo Bearzot, la nostra nazionale. Con un exploit piuttosto deludente ed eccessivamente criticato dalla stampa, gli Azzurri si sono ripresi giocando contro l'Argentina di Diego Armando Maradona e contro il temibilissimo Brasile di Falcão, Zico, Sócrates e Cerezo. Poi c'è stata la semifinale contro la Polonia e infine la storica finale contro la Germania, vinta per 3 a 1. Oggi che sono passati 40 anni, un documentario ci fa rivivere quei giorni gloriosi in cui Paolo Rossi, Bruno Conti, Dino Zoff, eccetera sono riusciti a ridare speranza a un paese scottato dagli anni di piombo e diviso, talmente diviso che il Presidente della Repubblica Sandro Pertini si è presentato per assistere a Italia-Brasile a partita già cominciata.

In uscita l'11 luglio con Vision Distribution, Italia 1982 - Una storia azzurra è un documentario di Coralla Ciccolini che racconta proprio questo cambiamento politico-sociale avviato dai Mondiali di Spagna. Realizzato con materiale di repertorio inedito, ha uno dei suoi punti di forza nelle interviste ad alcuni giocatori che volentieri ricordano gli alti e i bassi di un'estate di vittorie. Alcuni di loro - Marco Tardelli, Franco Selvaggi, Giuseppe Dossena e Fulvio Collovati - hanno accompagnato il film al Taormina Film Fest 2022, dove noi di comingsoon.it abbiamo avuto il piacere e l’onore di intervistarli.