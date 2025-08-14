Io sono Nessuno 2, intervista a Connie Nielsen: "Mio figlio 17enne mi ha dato il cinque dopo il film, che orgoglio!"

Interviste Cinema

Con Io sono Nessuno 2 nelle sale dal 14 agosto, abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere in una video call con la co-protagonista Connie Nielsen che interpreta la moglie del personaggio di Bob Odenkirk.

Nata nel 1965, l'attrice danese Connie Nielsen vive e lavora da molto tempo negli Stati Uniti. La ricordiamo bene in alcuni film hollywoodiani come Il Gladiatore, il suo recente seguito e i due Wonder Woman, e in film di caratura indipendente o europea come One Hour Photo, Nymphomaniac, Non desiderare la donna d'altri e Le confessioni di Roberto Andò.

Nel nuovo capitolo sequel di Io sono Nessuno, dal 14 agosto al cinema, Connie Nielsen torna a interpretare Becca, la moglie di Hutch Mansell. Abbiamo avuto modo di sentire direttamente dalla sua voce come ha vissuto l'esperienza di questo secondo film in cui Bob Odenkirk si ripropone come action hero e Sharon Stone diventa una psicopatica assassina. Potete avviare il player qui sotto per vedere la video intervista esclusiva per Comingsoon.it con Connie Nielsen.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/io-sono-nessuno-2/66564/video/?vid=47752" title="Io Sono Nessuno 2: La nostra video intervista esclusiva a Connie Nielsen - HD">Io Sono Nessuno 2: La nostra video intervista esclusiva a Connie Nielsen - HD</a>

Io sono Nessuno 2: trama e trailer del film d'azione

Io sono Nessuno 2, al cinema dal 14 agosto distribuito da Universal, è un film d'azione alla John Wick, ma con toni leggeri e una certà vivacità di colori e interpretazioni. Diretto da Timo Tjahjanto, il film si ambienta quattro anni dopo gli eventi visti nel film precedente. Dopo essersi inavvertitamente messo contro la mafia russa, Hutch ha ancora 30 milioni di dollari di debiti con l'organizzazione criminale e li sta ripagando con una serie infinita di colpi ai danni di criminali internazionali. Indubbiamente è un workaholic e la violenza gli dà quell'energia che lo fa star bene. Al contempo, però, rischia di trascurare troppo moglie e figli. Quale miglior rimedio, dunque, se non quello di organizzare una piacevole vacanza di famiglia? Hutch propone di trascorrere alcuni giorni nella piccola cittadina di Plummerville, precisamente al Wild Bill's Majestic Midway and Waterpark, un parco divertimenti che frequentava da bambino. Ma se credete che sia sufficiente una fuga estemporanea perché Hutch non venga trovato dai guai (o non sia sempre lui a cercarseli), vi sbagliate di grosso.