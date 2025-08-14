TGCom24
Home | Cinema | Interviste | Io sono Nessuno 2, intervista a Connie Nielsen: "Mio figlio 17enne mi ha dato il cinque dopo il film, che orgoglio!"
Schede di riferimento
Io Sono Nessuno 2
Anno: 2025
3,4
Io Sono Nessuno 2
Connie Nielsen
Connie Nielsen
Interviste Cinema

Io sono Nessuno 2, intervista a Connie Nielsen: "Mio figlio 17enne mi ha dato il cinque dopo il film, che orgoglio!"

Antonio Bracco

Con Io sono Nessuno 2 nelle sale dal 14 agosto, abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere in una video call con la co-protagonista Connie Nielsen che interpreta la moglie del personaggio di Bob Odenkirk.

Io sono Nessuno 2, intervista a Connie Nielsen: "Mio figlio 17enne mi ha dato il cinque dopo il film, che orgoglio!"

Nata nel 1965, l'attrice danese Connie Nielsen vive e lavora da molto tempo negli Stati Uniti. La ricordiamo bene in alcuni film hollywoodiani come Il Gladiatore, il suo recente seguito e i due Wonder Woman, e in film di caratura indipendente o europea come One Hour Photo, Nymphomaniac, Non desiderare la donna d'altri e Le confessioni di Roberto Andò.

Nel nuovo capitolo sequel di Io sono Nessuno, dal 14 agosto al cinema, Connie Nielsen torna a interpretare Becca, la moglie di Hutch Mansell. Abbiamo avuto modo di sentire direttamente dalla sua voce come ha vissuto l'esperienza di questo secondo film in cui Bob Odenkirk si ripropone come action hero e Sharon Stone diventa una psicopatica assassina. Potete avviare il player qui sotto per vedere la video intervista esclusiva per Comingsoon.it con Connie Nielsen.

Io sono Nessuno 2: trama e trailer del film d'azione

Io sono Nessuno 2, al cinema dal 14 agosto distribuito da Universal, è un film d'azione alla John Wick, ma con toni leggeri e una certà vivacità di colori e interpretazioni. Diretto da Timo Tjahjanto, il film si ambienta quattro anni dopo gli eventi visti nel film precedente. Dopo essersi inavvertitamente messo contro la mafia russa, Hutch ha ancora 30 milioni di dollari di debiti con l'organizzazione criminale e li sta ripagando con una serie infinita di colpi ai danni di criminali internazionali. Indubbiamente è un workaholic e la violenza gli dà quell'energia che lo fa star bene. Al contempo, però, rischia di trascurare troppo moglie e figli. Quale miglior rimedio, dunque, se non quello di organizzare una piacevole vacanza di famiglia? Hutch propone di trascorrere alcuni giorni nella piccola cittadina di Plummerville, precisamente al Wild Bill's Majestic Midway and Waterpark, un parco divertimenti che frequentava da bambino. Ma se credete che sia sufficiente una fuga estemporanea perché Hutch non venga trovato dai guai (o non sia sempre lui a cercarseli), vi sbagliate di grosso.

Oltre a OdenkirkNielsen, del cast fanno parte Colin Hanks (figlio di Tom), il rapper RZA, il grande Christopher Lloyd nel ruolo del padre di Hutch e nientemeno che Sharon Stone nei panni di una temibilizzima boss della malavita.
Qui sotto il trailer di Io sono Nessuno 2.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Io Sono Nessuno 2
Anno: 2025
3,4
Io Sono Nessuno 2
Connie Nielsen
Connie Nielsen
Antonio Bracco
  • Giornalista cinematografico
  • Copywriter e autore di format TV/Web
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Una pallottola spuntata, la produttrice è speranzosa sul futuro del franchise
news Cinema Una pallottola spuntata, la produttrice è speranzosa sul futuro del franchise
Oliver Stone finalmente pronto a girare White Lies con Benicio Del Toro?
news Cinema Oliver Stone finalmente pronto a girare White Lies con Benicio Del Toro?
Il sequel di World War Z e tutte le priorità anunciate da Paramount Skydance, da Star Trek alle Tartarughe Ninja
news Cinema Il sequel di World War Z e tutte le priorità anunciate da Paramount Skydance, da Star Trek alle Tartarughe Ninja
Boogie Nights è stato il più grande rimpianto di Leonardo DiCaprio
news Cinema Boogie Nights è stato il più grande rimpianto di Leonardo DiCaprio
James Gunn di nuovo sul ritorno della Harley Quinn di Margot Robbie
news Cinema James Gunn di nuovo sul ritorno della Harley Quinn di Margot Robbie
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 14 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 14 Agosto, in prima serata
James Bond: si punta a un attore poco conosciuto per 007?
news Cinema James Bond: si punta a un attore poco conosciuto per 007?
Spider-Man: 5 iconici villain dei film che il MCU con Tom Holland deve assolutamente rilanciare
news Cinema Spider-Man: 5 iconici villain dei film che il MCU con Tom Holland deve assolutamente rilanciare
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Everest
Il Padrino - Parte II
ESP 2 - Fenomeni paranormali
The Games Maker - L'inventore di giochi
La Finestra di fronte
Fantasy Island
Deep Impact
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
Vacanze romane
Rocky Balboa
Dark Tide
Sergente Bilko
Film stasera in TV