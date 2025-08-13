Io sono Nessuno 2, intervista a Bob Odenkirk: "Jackie Chan è la mia fonte di ispirazione"

Interviste Cinema

Con Io sono Nessuno 2 nelle sale dal 14 agosto, abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere in una video call con il suo protagonista Bob Odenkirk.

Ha guadagnato fama internazionale con il personaggio di Saul Goodman, avvocato sornione e senza scrupoli della serie Breaking Bad e poi protagonista della propria serie spin-off Better Call Saul. Nel 2021 ci ha regalato il film d'azione Io sono Nessuno, in originale Nobody, sorprendendoci nel proporsi come un nuovo maturo action hero del cinema. Nato nel 1962 a Berwyn, Illinois, Bob Odenkirk è un eclettico esponente dell'industria cinematografica e televisiva americana. Attore, sceneggiatore, regista e produttore, ha esordito come autore alla fine degli anni 80 per programmi comici quali Saturday Night Live e The Ben Stiller Show, intraprendendo progressivamente la strada della recitazione e apparendo in un'infinità di film, tra cui The Post di Steven Spielberg e Nebraska di Alexander Payne, e serie TV, tra le quali le due sopracitate, Fargo, How I Met Your Mother fino a The Bear.

Reinventarsi in un ruolo dinamico come quello di Hutch Mansell in Io sono Nessuno, marito, padre e brutale assassino, ha positivamente sorpreso critica e pubblico. Ecco dunque il sequel Io sono Nessuno 2 che gli offre l'occasione di andare oltre quanto fatto nel primo film. Come potete vedere nella video intervista esclusiva per Comingsoon.it qui sotto, è lo stesso Bob Odenkirk a spiegarci che Jackie Chan è stato la sua fonte di ispirazione per questo personaggio.



Io Sono Nessuno 2: La nostra video intervista esclusiva al protagonista del Film ​Bob Odenkirk - HD

Io sono Nessuno 2: trama e trailer del film d'azione

Io sono Nessuno 2, al cinema dal 14 agosto distribuito da Universal, è un film d'azione alla John Wick, ma con toni leggeri e una certà vivacità di colori e interpretazioni. Diretto da Timo Tjahjanto, il film si ambienta quattro anni dopo gli eventi visti nel film precedente. Dopo essersi inavvertitamente messo contro la mafia russa, Hutch ha ancora 30 milioni di dollari di debiti con l'organizzazione criminale e li sta ripagando con una serie infinita di colpi ai danni di criminali internazionali. Indubbiamente è un workaholic e la violenza gli dà quell'energia che lo fa star bene. Al contempo, però, rischia di trascurare troppo moglie e figli. Quale miglior rimedio, dunque, se non quello di organizzare una piacevole vacanza di famiglia? Hutch propone di trascorrere alcuni giorni nella piccola cittadina di Plummerville, precisamente al Wild Bill's Majestic Midway and Waterpark, un parco divertimenti che frequentava da bambino. Ma se credete che sia sufficiente una fuga estemporanea perché Hutch non venga trovato dai guai (o non sia sempre lui a cercarseli), vi sbagliate di grosso.