Io e Te dobbiamo parlare: Siani e Pieraccioni da bambini giocavano a guardie e ladri? La nostra intervista

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, che sono i protagonisti di Io e te dobbiamo parlare, di cui Siani è anche regista. Con loro abbiamo chiacchierato della commedia in cui interpretano due poliziotti e di giochi infantili.

Questo Natale la commedia è protagonista con Io e te dobbiamo parlare, il nuovo film di Alessandro Siani in uscita giovedì 19 dicembre.

Siani è anche interprete principale del film insieme a Leonardo Pieraccioni. I due meditavano da un po’ di tempo di recitare fianco a fianco mescolando i loro stili e le loro battute, ed essendo entrambi reduci dal successo dei rispettivi ultimi film, hanno colto al volo l'occasione di tentare qualcosa di diverso. Così eccoli impersonare due poliziotti "scamuffi" che non sono certo l'orgoglio della centrale per cui operano. La ruota della fortuna gira però dalla loro parte quando si trovano coinvolti in una missione delicata, pericolosa e molto importante.

Esilarante e brioso, Io e te dobbiamo parlare è una vicenda corale in cui i personaggi secondari hanno tutti il giusto spessore e sono interpretati per la maggior parte da celebri attori napoletani: ad esempio Biagio Izzo, Peppe Lanzetta e Giovanni Esposito. Infine non dobbiamo dimenticare che del numeroso cast fanno parte anche Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Gea Dall'Orto.

Nel giorno in cui Io e te dobbiamo parlare è stato presentato alla stampa, abbiamo intervistato Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, che ci hanno raccontato, fra le altre cose, a quali giochi giocavano quando erano bambini.