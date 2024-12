Io e Te dobbiamo parlare: intervista al cast femminile della commedia di Alessandro Siani

Interviste Cinema

In Io e Te dobbiamo parlare di Alessandro Siani ci sono tre personaggi femminili positivi e forti, che, volenti o nolenti, influenzano la vita dei piedipiatti interpretati da Leonardo Pieraccioni e da Siani stesso. Hanno il volto di Brenda Lodigiani, Gea Dall'Orto e Francesca Chillemi, che abbiamo prontamente intervistato.

Tra i film che potrete vedere durante le festività natalizie c'è senza dubbio Io e Te dobbiamo parlare, diretto e interpretato da Alessandro Siani e che ha in Leonardo Pieraccioni il suo co-protagonista. Si tratta di una commedia che non si affida solamente alla coppia che fa incontrare la comicità napoletana con quella toscana ma anche alla crème degli attori comici napoletani e a tre attrici che danno un tocco di grazia al film e che interpretano, chi più chi meno, personaggi positivi. Nella storia di una delle missioni dalla coppia di poliziotti Antonio e Pieraldo, ci sono anche la moglie del primo che adesso ha una relazione con il secondo, una poliziotta invaghita di Antonio e, in ultimo, la figlia di Antonio, che si sente trascurata dal padre e confortata dalla presenza del nuovo compagno della madre. Questi personaggi sono interpretati rispettivamente da Brenda Lodigiani, Francesca Chillemi e Gea Dall'Orto. Le abbiamo incontrate quando Io e Te dobbiamo parlare è stato presentato alla stampa e con loro abbiamo parlato di cause per chio vale la pena di battersi.