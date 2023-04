Io e mio fratello: la nostra intervista confidenziale a Cristiano Caccamo, Denise Tantucci e Greta Ferro

Interviste Cinema

È disponibile su Prime Video Io e mio fratello, il nuovo film di Luca Lucini. Ne sono protagonisti Denise Tantucci, Greta Ferro e Cristiano Caccamo, che abbiamo intervistato con piacere parlando anche delle loro piccole insicurezze e dell'atteggiamento di fronte al lavoro.

Io e mio fratello è una commedia sentimentale che non racconta solo di innamoramento e amore, o amori. Nel nuovo film di Luca Lucini sono presenti diversi temi interessanti e attuali. Si parla infatti di famiglia, di rispetto per la natura e imprenditoria "etica", di città e di campagna, di libertà, del peso delle aspettative e dell'ansia di prestazione e dei trentenni, generazione che ha un modo di comunicare diverso dalle precedenti e che vive in mezzo a un flusso costante di stimoli e possibilità, anche se si è affacciata al mondo del lavoro in mezzo a grandi difficoltà. I tre personaggi principali del film appartengono proprio alla generazione Y, e anche le storie d'amore che vivono sono quelle dei giovani uomini e delle giovani donne di oggi, giovani come Denise Tantucci, Greta Ferro e Cristiano Caccamo.

I tre attori, che nel film si chiamano rispettivamente Sofia, Michela e Mauro, si dividono fra cinema e tv e, durante e dopo le riprese di Io e mio fratello, hanno avuto modo di interrogarsi sulla pressione che l'odierna società esercita su di loro, anche perché fanno un mestiere in cui "performano" e, in qualche modo, si mettono a nudo. Qualcuno cerca di non pensarci, qualcun altro ha un trucco che permette di cacciare via l'ansia. Abbiamo parlato di questo e di altro quando li abbiamo incontrati durante la promozione di Io e mio fratello, che è disponibile in esclusiva su Prime Video.



Oltre che da Denise Tantucci, Cristiano Caccamo e Greta Ferro, Io e mio fratello è interpretato da Claudio Colica, Teresa Mannino e Lunetta Savino.

La nostra intervista a Cristiano Caccamo, Denise Tantucci e Greta Ferro

Ed ecco la nostra intervista ai protagonisti di Io e mio fratello, che ci raccontano ognuno qualcosa di sè a partire dal film di Luca Lucini: