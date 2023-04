Io e mio fratello: la nostra intervista al regista Luca Lucini e agli irresistibili Claudio Colica e Teresa Mannino

Interviste Cinema

Nel film di Luca Lucini Io e mio fratello, disponibile su Prime Video, anche i personaggi secondari hanno una grande dignità e la giusta tridimensionalità, ad esempio la Zia Tecla di Teresa Mannino e il coinquilino della protagonista Alessandro, interpretato da Claudio Colica. Abbiamo intervistato i due attori insieme al regista.

Luca Lucini sa dirigere commedie sentimentali che hanno qualcosa in più, probabilmente un tocco leggero ma non superficiale, nonché personaggi e situazioni che fanno pensare alle commedie sofisticate hollywoodiane. Io e mio fratello è sì una rom com, ma anche un lucido ritratto di una generazione che fatica ad affermarsi nel mondo del lavoro e che, però, è piena di energie e di risorse. C’è inoltre la famiglia, come suggerisce il titolo, e l'amore nelle sue diverse forme e declinazioni.

Lucini, il cui ultimo lungometraggio di finzione era Come diventare grandi nonostante i genitori, si muove qui all'interno del genere con consapevolezza e con grande tenerezza nei confronti dei personaggi, curando sia i principali che i secondari. A questo secondo gruppo appartengono Alessandro, che è il coinquilino nonché migliore amico di Sofia (Denise Tantucci), e la zia Tecla, donna cinquantenne libera e spregiudicata. A interpretarli sono Claudio Colica, alla sua prima prova davanti alla macchina da presa, e Teresa Mannino, che ha definito Tecla "divertente e deliziosa". Li abbiamo intervistati insieme al regista.

Io e mio fratello è disponibile in esclusiva su Prime Video. Il film racconta la storia di una ragazza che vive a Milano (Sofia) che torna nel suo paese natale in Calabria per riconquistare l'unica donna che è convinta di avere amato, Michela (Greta Ferro) e che sta per sposare proprio suo fratello (Cristiano Caccamo).



L'intervista a Luca Lucini, Teresa Mannino e Claudio Colica

Ed ecco la nostra intervista al regista di Io e mio fratello, Luca Lucini, e a Claudio Colica e Teresa Mannino, ai quali è devoluta gran parte della comicità del film: