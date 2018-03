Intervista video a Bella Thorne per Il sole a mezzanotte: "Smettete di procrastinare"

Allevata artisticamente soprattutto da Disney Channel con la serie A tutto ritmo (75 episodi per tre stagioni dal 2010 al 2013), Bella Thorne sta lasciando emergere la sua personalità e il desiderio di godersi la vita, più con la consapevolezza di un'adulta che di una teenager. La scelta di salire di livello e interpretare una ragazza con una malattia terminale in Il sole a mezzanotte, dal 22 marzo al cinema, lo dimostra. La ventenne attrice è arrivata a Roma quando c'è stata la nevicata che ha paralizzato la città, ma non abbastanza da non poterla incontrare per un'intervista in un hotel del centro.



Il sole a mezzanotte: La nostra intervista a Bella Thorne - HD

La Trama ufficiale del film Il sole a mezzanotte

La diciassettenne Katie (Bella Thorne) è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie (Patrick Schwarzenegger), quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale. Dopo Colpa delle Stelle, Io prima di te e Noi Siamo Tutto, un’altra meravigliosa storia d’amore teen che dimostra che l'unico modo di affrontare le avversità della vita è quello di farlo in due. Nel cast al fianco della splendida Bella Thorne troviamo l’atletico e affascinante Patrick Schwarzenegger.