Intervista a Pupi Avati per Il Signor Diavolo: "Un quadro mi terrorizzava da bambino, ecco perché ho fatto questo film"

Interviste Cinema

L'autore ritorna all'horror, genere a lui caro da regista "ma non da spettatore".

Sono trascorsi 43 anni da La casa delle finestre che ridono, 23 da L'arcano incantatore, ma come spiega lui stesso nella video intervista qui sotto, ci sono delle ragioni se Pupi Avati ritorna di tanto in tanto al genere horror a lui caro. Caro da sceneggiatore e regista, non da spettatore. Con Il Signor Diavolo, tratto dal suo stesso romanzo, il regista ritorna anche alla sua infanzia quando i sacerdoti di provincia, nell'esercizio delle loro funzioni, non si risparmiavano in racconti spaventevoli che facevano breccia soprattutti nei bambini. E poi c'è quel quadro fiammingo che Avati bambino vedeva tutti i giorni, un generatore di inquietudine e paura che è stato parte della sua crescita.

Per ascoltare direttamente il Maestro, è sufficiente mandare in play l'intervista qui sotto realizzata in occasione della presentazione de Il Signor Diavolo, nelle sale italiane dal 22 agosto.



Il Signor Diavolo: La nostra Intervista a Pupi Avati - HD