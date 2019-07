Intervista a Naomi Rivieccio e Cheryl Porter, voci musicali di Aladdin e Il re leone

Interviste Cinema

Le due cantanti sono state ospiti delle Giornate di Cinema di Riccione.

Cosa si prova a sentire la propria voce nella colonna sonora di un film Disney? Abbiamo visto di recente al cinema Aladdin e ascoltato la voce di Naomi Rivieccio per le parti cantate di Jasmine e dal 21 agosto potremo vedere Il re leone e ascoltare la voce di Cheryl Porter nel celebre brano Il cerchio della vita.

Nel corso di Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, abbiamo incontrato le due artiste per una breve intervista.



Il Re Leone: Cheryl Porter e Naomi Rivieccio presentano in anteprima il Film - HD