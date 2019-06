Intervista a Metis Di Meo, presentatrice dell'Ostia International Film Festival

Dal 20 al 23 giugno 2019 il cinema torna protagonista a Ostia, grazie all'Ostia International Film Festival, manifestazione fondata e presieduta da Nico Toffoli e diretta da Antonio Flamini che presenterà, nei suoi quattro giorni di attività, un concorso per lungometraggi, cortometraggi, documentari e un imperdibile appuntamento per tutti i fan dei cinecomic. Abbiamo intervistato Metis Di Meo che porterà sul palco del festival la sua lunga esperienza di presentatrice televisiva. Nel video qui sotto, Metis ci spiega anche il format del nuovo programma sul lavoro dal titolo Il nostro capitale umano che porterà in TV su Rai Due dal 22 giugno.