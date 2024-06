Inside Out 2, Pilar Fogliati e le voci italiane delle nuove emozioni: "Arrivano i problemi che non si vedono"

Interviste Cinema

Inside Out 2 spopola nei nostri cinema: Pilar Fogliati, Deva Cassel, Marta Filippi, Federico Cesari e Sara Ciocca, voci italiane del fllm, hanno accompagnato regista e produttore, e ci hanno parlato in conferenza stampa delle nuove emozioni nella mente di Riley, con Ansia in testa.

Inside Out 2 ha letteralmente risvegliato gli incassi cinematografici, in Italia come negli USA: in occasione della presentazione a Roma della nuova fatica Pixar, abbiamo avuto modo di incontrare in conferenza stampa alcune delle sue nuove voci italiane. Pilar Fogliati interpreta Ansia, Deva Cassel è Ennui, Marta Filippi è Invidia, Federico Cesari è Imbarazzo, Sara Ciocca è Riley, l'ormai adolescente che ospita dentro la sua mente questo colorato e combattuto scontro tra emozioni.



Inside Out 2: Il Trailer Finale in Italiano del Film Pixar - HD

Inside Out 2, le voci italiane: "Un confronto con l'essenza di te"

In Inside Out 2 una delle nuove emozioni è quella che dà più filo da torcere all'ormai adolescente Riley: Ansia, doppiata qui da noi da Pilar Fogliati (che sostituisce Maya Hawke): "Riley arriva ai tredici anni e nella sua testa non c'è più la divisione netta tra angeli e diavoli. Ansia, come dice nel film, si occupa dei problemi che non si vedono: è la perfetta descrizione di quello che l'ansia è davvero." Il successo del film è anche la conseguenza di un atteggiamento diverso delle giovani generazioni verso la propria mente: vogliono sapere come funziona. "In me la gioia si accompagna sempre all'ansia" - scherza ma non troppo Pilar, che confessa pure di vivere situazioni alla Inside Out nella sua testa: "Ho praticamente una voce fuori campo dentro, che commenta tutto quello che faccio, di solito sminuendolo!"

Questo a maggior ragione vale per la giovanissima Sara Ciocca, doppiatrice (e coetanea!) di Riley: "Io vivo lo stesso periodo di Riley, lei è come me. Provo una vivacità che non riesco a gestire, ti chiedi: ma chi mi sta controllando? A volte finisci per rimanere zitta. Ci sono dentro di me tante piccole Sare, un po' indemoniate e isolate, chiuse in piccole gabbie, da liberare".





Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent, interpreta Ennui, una variante specifica della Noia, con un ostentato accento francese ("Lo devo dire: quella lentezza è una cosa super-francese!"). Ha poche battute, ma la sua è un'emozione che conta: "Mia madre mi ha sempre detto che è importante annoiarsi, per aprirsi la mente. Quando sei piccola non capisci che fermarti e annoiarti aiuta." Non vive troppo le ansie di Riley, nonostante la notorierà inevitabile della sua famiglia: "Mi hanno insegnato a non vivere in funzione delle aspettative decise dagli altri, mi hanno sempre detto che nella vita potevo scegliere la strada che volevo".

Marta Filippi, una piccola e umilissima Invidia, si è molto divertita: "Invidia me l'aspettavo diversa, non è affatto cattiva, guarda tutti dal basso. La Marta adolescente dentro di me si è riconosciuta in quel tipo di invidia, ho ritrovato quelle sensazioni al doppiaggio." Marta, che trova la sua voce interiore costante quasi sempre piena di carica ed energia, s'illumina quando il regista Kelsey Mann ammette che in origine Invidia aveva come sorella gemella Gelosia, anche se poi hanno deciso di lasciar perdere l'ultima, in realtà non proprio gemella della prima. Di certo tutto il cast italiano avrebbe voluto avere a che fare con un'altra delle emozioni tagliate, la Schaudenfraude, il godimento per le disgrazie altrui (ma in sceneggiatura non sono riusciti a farla funzionare).

Federico Cesari è Imbarazzo, un'enorme emozione di poche parole, chiusa nel cappuccio di una felpa: "Il nostro mestiere in realtà è fondato sui momenti di imbarazzo, questa è un'occasione per confrontarsi con la vera essenza di te." Come Marta, Federico spiega che, dopo l'esperienza di Inside Out 2, nella sua testa non c'è solo gioia ma anche gratitudine... oltre al solito dialogo interiore costante con se stesso, che ammette di svolgere in alcune situazioni persino ad alta voce! Leggi anche Inside Out 2 è al cinema, il regista: "La storia d'amore di Riley con se stessa"