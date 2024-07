Indagine su una storia d'amore: la nostra intervista a Barbara Giordano, Alessio Vassallo e Gianluca Maria Tavarelli

Interviste Cinema

Al cinema dal 18 luglio c'è anche la divertente commedia Indagine su una storia d'amore, nuovo film di Gianluca Maria Tavarelli con Barbara Giordano e Alessio Vassallo. Ne abbiamo parlato con regista e protagonisti.

Al cinema dal 18 luglio c'è anche il nuovo film di Gianluca Maria Tavarelli, Indagine su una storia d'amore. Il regista torinese torna al cinema dopo molti anni e altrettanta tv di successo, per raccontare una relazione contemporanea tra due attori che faticano ad emergere e stanno insieme da un po' di tempo. Alla ricerca della visibilità che possa portargli lavori di un certo livello, decidono di partecipare come coppia ad un reality, "Scheletri nell'armadio", e le conseguenze per loro saranno disastrose. Si ride molto con questa commedia, soprattutto se si è familiari con l'ambiente del cinema o si hanno amici attori (c'è anche un divertente cammeo di un famoso attore nel film), ma non solo, perché le dinamiche tra Lucia e Paolo, interpretati in modo perfetto da Barbara Giordano e Alessio Vassallo, sono comuni a molte coppie. Anche se si ride, comunque, c'è un substrato di amarezza che accompagna la fine di un amore, di un bacio cosmico avvolgente e distruttivo al tempo stesso. Di questi argomenti, della ricerca ossessiva della visibilità, degli influencer che soppiantano in popolarità chiunque sappia fare davvero qualcosa e abbia studiato per farlo, abbiamo avuto occasione di parlare col regista e con i protagonisti nella nostra video intervista.

Indagine su una storia d'amore: la trama

Paolo e Lucia sono una coppia che sta insieme da sempre. Sono cresciuti negli stessi posti, sono stati compagni di scuola e poi di vita. Hanno anche iniziato le loro carriere insieme, ma ora sono stanchi. Disillusi dai traguardi che non hanno raggiunto e dal calo del desiderio, si sentono schiacciati in una morsa di monotonia e soffocati dalla sovraesposizione mediatica. Cosa possono fare per dare una scossa al loro rapporto? Ritrovare l'entusiasmo e lo slancio verso nuovi progetti di vita? E se gli venisse chiesto di partecipare a un programma televisivo in cui raccontare il loro amore e soprattutto i loro momenti di crisi? Potrebbe essere un'opportunità per svecchiare, rinascere, riscattarsi anche professionalmente? Sarà una benedizione o una bomba a orologeria?